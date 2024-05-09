Появился новый способ борьбы с мошенниками: как новый закон изменит банковские операции

Эксперт прокомментировал новые планы российских властей по борьбе с мошенниками

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин, в разговоре с "Рамблером" высказал свое мнение относительно новых планов российских властей по борьбе с мошенничеством.

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Как ранее сообщила газета "Известия", в ближайшее время в России может появиться механизм одобрения финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиентов банков.

Государственная дума рассмотрит в весеннюю сессию законопроект, предполагающий внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности". Согласно проекту, будет введено дополнительное подтверждение банковских операций, при котором родственники или доверенные лица клиентов смогут одобрять транзакции по их желанию.

Комментируя эти планы, Девяткин отметил, что новое требование будет полезно лишь для определенной категории людей и не должно распространяться на всех.

Для экономически активного населения в возрасте 35-40 лет это может показаться абсурдным. "Например, как молодая семья, стремящаяся получить кредит, будет выглядеть, когда ей потребуется одобрение родственников?" — заявил он.

Однако для пожилых людей, часто проживающих в одиночестве, информирование родственников может оказаться полезным и помочь предотвратить мошенничество.