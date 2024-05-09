Стремление к стилю и комфорту: революция в мире рюкзаков

Сумка и рюкзак как важные элементы стильного образа: какие и для кого

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Некоторые любители моды настаивают на том, что рюкзаки должны быть зарезервированы только для школьников, в то время как взрослым следует выбирать более стильные варианты. Однако мы не придерживаемся таких взглядов. Мы верим, что мода должна быть удобной, веселой, комфортной и красивой, поэтому мы не стесняемся носить рюкзаки как настоящие взрослые.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Конечно, стилизация с рюкзаком или сумкой требует больше внимания, усилий и времени, чем простое надевание лямки на плечо в сочетании с широкой майкой, любимыми рваными джинсами и парой потертых кроссовок, как это было лет десять назад. Но есть множество других интересных вариантов — и это радует!" — считает стилист Михаил Белых.

Выбор дизайна играет важную роль при покупке повседневного рюкзака. Хочется выглядеть изысканно и элегантно, но при этом оставаться непринужденным и стильным — это настоящее искусство. "Не знаете, что выбрать? Попробуйте четкую геометрическую форму с минимальным количеством декора. Для профессиональных и повседневных нужд идеально подойдет кожаный рюкзак, который также можно использовать как сумку для ноутбука," — предлагает Михаил.

Мини-рюкзаки были крайне популярны в конце 90-х и начале 2000-х годов. Они стильны, женственны и прекрасно справляются со своими функциями. В них можно поместить все необходимое и сохранить свою элегантность.

Рюкзаки-кошельки представляют собой гибридный ответ поколению, которое верит в универсальность. Даже рюкзак может стремиться быть сумочкой, и наоборот.

Обратите внимание на детали. Широкие лямки — не самый лучший выбор, если только вы не собираетесь отправляться в темный и страшный лес (но это уже совсем другая история). Хотя карманы и отделения — важные утилитарные аспекты, от больших (и часто комичных) рюкзаков, которые были в моде еще в школе, стоит окончательно отказаться. Компактность и стиль — вот главные признаки порядочного рюкзака.