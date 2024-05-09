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Делимся советами пересадки комнатных растений

Полезные помощники: говорим о растениях дома

2:13
Садоводство » Цветы

Комнатные растения являются не только украшением нашего дома, но и полезными помощниками в очищении воздуха и создании уютной атмосферы. Однако, как и любые другие растения, они нуждаются в пересадке для своего здоровья и красоты. В этой статье мы расскажем о том, как правильно пересаживать комнатные растения, чтобы они радовали вас своим здоровым и красивым видом.

Полезные помощники: говорим о растениях дома
Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое, что необходимо учитывать при пересадке комнатных растений - это их возраст и размер. Молодые растения нуждаются в пересадке чаще, чем взрослые, так как они быстрее растут и их корни быстрее заполняют горшок. Также, если растение стало слишком большим для своего текущего горшка, то это явный сигнал о необходимости пересадки.

Второй важный момент - это выбор подходящего горшка. Он должен быть несколько больше предыдущего, чтобы дать растению возможность расти и развиваться. Также, не забывайте о дренажном слое на дне горшка, который поможет избежать застоя воды и гниения корней.

Перед пересадкой растения необходимо хорошо подготовить. Для этого выньте растение из горшка и аккуратно отделите землю от корней. Если корни слишком плотно сплетены, можно их слегка прорезать, чтобы они могли свободно расти в новой почве.

Следующий шаг - подготовка новой почвы. Она должна быть питательной и хорошо дренированной. Для этого можно использовать готовую почву для комнатных растений или приготовить ее самостоятельно, смешав торф, перегной и песок в определенных пропорциях.

Теперь можно приступать к пересадке. Наполните горшок новой почвой на треть, затем аккуратно поместите растение в центр горшка и засыпьте остальную почву. Не забывайте оставить небольшой зазор между верхним слоем почвы и краем горшка для удобства полива.

После пересадки растение необходимо хорошо полить и поставить на свое привычное место. В течение нескольких дней не рекомендуется подкармливать растение, чтобы дать ему время приспособиться к новой почве.

Общие правила пересадки комнатных растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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