После замены масла коробка "пинается"? Вот в чем может быть проблема

После замены масла в автоматической коробке передач могут возникнуть проблемы с плавностью переключения.
Причины включают засорение маслоканалов из-за смывания отложений новым маслом, проблемы с регулятором давления из-за более жидкого лубриканта, использование неподходящего или некачественного масла, недостаточный уровень жидкости и негерметичность системы из-за изношенных сальников и уплотнительных колец.
Соблюдение уровня масла, использование качественных материалов и своевременное обслуживание помогут предотвратить ухудшение работы АКПП.
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