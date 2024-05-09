После замены масла коробка "пинается"? Вот в чем может быть проблема

Основные причины появления "пинков" в АКПП после замены масла

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После замены масла в автоматической коробке передач могут возникнуть проблемы с плавностью переключения.

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Причины включают засорение маслоканалов из-за смывания отложений новым маслом, проблемы с регулятором давления из-за более жидкого лубриканта, использование неподходящего или некачественного масла, недостаточный уровень жидкости и негерметичность системы из-за изношенных сальников и уплотнительных колец.

Соблюдение уровня масла, использование качественных материалов и своевременное обслуживание помогут предотвратить ухудшение работы АКПП.