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После замены масла коробка "пинается"? Вот в чем может быть проблема

Основные причины появления "пинков" в АКПП после замены масла

0:37
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После замены масла в автоматической коробке передач могут возникнуть проблемы с плавностью переключения.

Основные причины появления "пинков" в АКПП после замены масла
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Причины включают засорение маслоканалов из-за смывания отложений новым маслом, проблемы с регулятором давления из-за более жидкого лубриканта, использование неподходящего или некачественного масла, недостаточный уровень жидкости и негерметичность системы из-за изношенных сальников и уплотнительных колец.

Соблюдение уровня масла, использование качественных материалов и своевременное обслуживание помогут предотвратить ухудшение работы АКПП.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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