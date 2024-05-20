Мария Погребняк собралась замуж спустя 8 месяцев после развода с футболистом

Блогерша Мария Погребняк в свое блоге призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского.
В своем Telegram-канале она рассказала, что не подозревала о намерениях мужчины и в первую минуту растерялась.
"Он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела. Секунда… и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка. "Что это?" — задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да", — заявила Погребняк.
Сообщается, что впервые возлюбленных заметили на дне рождения блогера Алины Акиловой. Мария Погребняк не торопится показывать публике лицо любимого человека.
Ранее стало известно, с кем встречается внучка Софии Ротару.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.