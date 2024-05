Мария Погребняк собралась замуж спустя 8 месяцев после развода с футболистом

Блогерша Мария Погребняк в свое блоге призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского.

