Мария Погребняк собралась замуж спустя 8 месяцев после развода с футболистом

Мария Погребняк получила предложение руки и сердца от нового возлюбленного

Блогерша Мария Погребняк в свое блоге призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского.

Фото: Telegram by Личный канал Марии Погребняк в Телеграм is licensed under public domain

В своем Telegram-канале она рассказала, что не подозревала о намерениях мужчины и в первую минуту растерялась.

"Он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела. Секунда… и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка. "Что это?" — задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да", — заявила Погребняк.

Сообщается, что впервые возлюбленных заметили на дне рождения блогера Алины Акиловой. Мария Погребняк не торопится показывать публике лицо любимого человека.

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