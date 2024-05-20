Многоэтажные новостройки в России упёрлись в потолок отсутствия спроса и технологических сложностей

"Циан.Аналитика" заметила остановку роста этажности новостроек в России

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя этажность новостроек в России больше не увеличивается, заметили специалисты сервиса "Циан.Аналитика". Результатами их исследования поделилась "Российская газета" в воскресенье.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Уверенно росшая ранее высота жилых многоэтажек упёрлась в потолок — в 2019–2024 годах она остаётся в пределах 18,3-18,9 этажа. Кое-где (Хабаровск, Оренбург) тенденция к увеличению этажности всё ещё сохраняется, а в некоторых городах (Омск, Пермь) строящиеся дома становятся ниже.

В 17 городах строят небоскрёбы выше 26 этажей. Больше всего — в Уфе, Екатеринбурге и Москве: там до трети квартир предлагаются в высотках.

Чем выше дом, тем, в общем смысле, выгоднее его возведение, объясняет эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина. Но 25 этажей — это технологический предел: если МКД выше, применяются другие строительные технологии, требуются дополнительное противопожарное оборудование, лифты.

В небольших городах нет достаточного спроса на высотное жильё, добавляет директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина.