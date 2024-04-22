Подсчитана средняя этажность строящегося в России жилья — она растёт из года в год

К апрелю 2024 года средняя высота жилых новостроек в России достигла 18,9 этажей, подсчитал Единый реестр застройщиков ЕРЗ.РФ.
Портал составил аналитический обзор "Строительство жилья профессиональными застройщиками в РФ", в котором немало интересных данных.
Больше всего жилых высоток возводят в Москве — в среднем 28,7 этажа. Там же строится рекордный на сегодняшний день 91-этажный жилой небоскрёб.
Самые низенькие многоэтажки строят в Еврейской автономной области — по шесть этажей.
Преобладают же дома высотой от 18 до 24 этажей — на их долю приходится 27,9% от всей площади строящегося жилья.
Самым популярным материалом для жилищного строительства стал монолит-кирпич — 69,3% от всей площади строящихся зданий. Он лидирует в 57 регионах. В девяти предпочитают панельное строительство, в 15 — кирпич.
Средняя площадь строящейся в РФ квартиры — 49,1 кв. м. Самые просторные хоромы — более 80 "квадратов" — в Ингушетии, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области строят конуры чуть больше 40 метров.
ЕРЗ.РФ регулярно занимается такими подсчётами, и по ним видно, что от года к году средняя этажность жилищного строительства растёт.
Профессионалы критически оценивают эту тенденцию. "У нас не Монако, земли хватает", — говорит архитектор Михаил Хазанов.
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