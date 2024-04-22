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Подсчитана средняя этажность строящегося в России жилья — она растёт из года в год

В средней российской новостройке почти 19 этажей

1:48
Недвижимость » Аналитика

К апрелю 2024 года средняя высота жилых новостроек в России достигла 18,9 этажей, подсчитал Единый реестр застройщиков ЕРЗ.РФ.

В средней российской новостройке почти 19 этажей
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Портал составил аналитический обзор "Строительство жилья профессиональными застройщиками в РФ", в котором немало интересных данных.

Больше всего жилых высоток возводят в Москве — в среднем 28,7 этажа. Там же строится рекордный на сегодняшний день 91-этажный жилой небоскрёб.

Самые низенькие многоэтажки строят в Еврейской автономной области — по шесть этажей.

Преобладают же дома высотой от 18 до 24 этажей — на их долю приходится 27,9% от всей площади строящегося жилья.

Самым популярным материалом для жилищного строительства стал монолит-кирпич — 69,3% от всей площади строящихся зданий. Он лидирует в 57 регионах. В девяти предпочитают панельное строительство, в 15 — кирпич.

Средняя площадь строящейся в РФ квартиры — 49,1 кв. м. Самые просторные хоромы — более 80 "квадратов" — в Ингушетии, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области строят конуры чуть больше 40 метров.

ЕРЗ.РФ регулярно занимается такими подсчётами, и по ним видно, что от года к году средняя этажность жилищного строительства растёт.

Профессионалы критически оценивают эту тенденцию. "У нас не Монако, земли хватает", — говорит архитектор Михаил Хазанов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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