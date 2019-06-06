Венесуэла располагает полезными ископаемыми на сумму в 1,2 триллиона евро.
Об этом заявил ее действующий президент Николас Мадуро.
Запасы никеля, например, указал глава государства, оцениваются в 29 миллионов тонн, золота — в 2,2 тысячи тонн, а алмазов — в 1 миллиард карат.
Николас Мадуро призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в развитие горного дела в Венесуэле. Действующий президент также пообещал спонсорам юридическую безопасность.
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