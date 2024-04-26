Врачи объяснили, почему запах краски привлекателен для некоторых людей

Нарколог Шуров: при дефиците полезных веществ запах краски приносит удовольствие

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача-нарколога Василия Шурова, у некоторых людей возникает симпатия к запахам краски и бензина, что не является необычным, однако важно различать между индивидуальными предпочтениями и опасные признаки токсикомании.

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"Нравится запах — это одна история, нравится эффект — это уже наркомания", — отметил Василий Шуров.

Нарколог подчеркнул важность обращения к специалисту при возникновении подозрений на злоупотребление вдыханием химических веществ, используя как пример подростков, которые дышат бензином и при этом испытывают галлюцинации при одновременной гипоксии.

По мнению Шурова, если человеку нравится определённый запах, это может быть связано с индивидуальной чувствительностью организма или нехваткой полезных веществ, что особенно важно в случае беременности.

По мнению Шурова, если человек просто любит такие ароматы, это не свидетельствует о риске злоупотребления наркотиками.