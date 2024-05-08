Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днем футбола

Всемирный день футбола будут отмечать 25 мая

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Всемирный день футбола будут отмечать 25 мая. Эту дату объявила Генассамблея ООН.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она приняла соответствующую резолюцию, пишет "СЭ", ссылаясь на пресс-службу организации.

Эта дата обусловлена тем, что в 2024 году будет 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием спортсменов со всех регионов. Соревнования прошли в рамках Олимпийских игр 1924 года в Париже.