Названы пять самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько на самом деле зарабатывают айтишники

Специалисты IT-сферы вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты из области информационных технологий и геодезисты выделяются среди лидеров по уровню заработной платы в России по данным на апрель 2024 года, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от сервисов поиска работы HeadHunter и "Работу.ру".

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Согласно данным HeadHunter, наибольший прирост зарплатных предложений в первом квартале текущего года наблюдался в сфере услуг.

Список высокооплачиваемых профессий включает в себя DevOps-инженера с предложением в 250 тысяч рублей, руководителя группы разработки с 201 тысячей рублей, и дата-сайентиста с 200 тысячами рублей.

Системный аналитик и геодезист занимают четвертое и пятое места соответственно, с заработком более 150 тысяч рублей в месяц. За последний год уровень оплаты труда геодезистов вырос на 31%.

Наибольший рост заработной платы отмечен у креативного директора — 76% по сравнению с предыдущим годом.