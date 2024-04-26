Названы пять самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько на самом деле зарабатывают айтишники

Специалисты из области информационных технологий и геодезисты выделяются среди лидеров по уровню заработной платы в России по данным на апрель 2024 года, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от сервисов поиска работы HeadHunter и "Работу.ру".
Согласно данным HeadHunter, наибольший прирост зарплатных предложений в первом квартале текущего года наблюдался в сфере услуг.
Список высокооплачиваемых профессий включает в себя DevOps-инженера с предложением в 250 тысяч рублей, руководителя группы разработки с 201 тысячей рублей, и дата-сайентиста с 200 тысячами рублей.
Системный аналитик и геодезист занимают четвертое и пятое места соответственно, с заработком более 150 тысяч рублей в месяц. За последний год уровень оплаты труда геодезистов вырос на 31%.
Наибольший рост заработной платы отмечен у креативного директора — 76% по сравнению с предыдущим годом.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".