Канадская туристка была госпитализирована в Мериде, Мексика, после того как мужчина с топором напал на нее на улице.
Согласно Mexico News Daily, инцидент произошел в историческом центре города 23 апреля, когда 25-летняя девушка гуляла с друзьями. Мужчина внезапно выхватил топор у рабочих, проводивших реконструкцию главной площади, и без всякой видимой причины напал на туристку, нанеся ей рану в голову, из-за которой началось сильное кровотечение.
После прибытия полиции и скорой помощи пострадавшую госпитализировали, а нападавшего задержали. Предполагается, что у нападавшего могло быть психическое расстройство, так как он говорил нелепо и утверждал, что его доставило ЦРУ в Мериду.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".