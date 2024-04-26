"Операция ЦРУ": мужчина с топором напал на иностранку в центре Мериды, Мексика

"Агент ЦРУ" с топором напал на канадскую туристку в Мексике

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канадская туристка была госпитализирована в Мериде, Мексика, после того как мужчина с топором напал на нее на улице.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно Mexico News Daily, инцидент произошел в историческом центре города 23 апреля, когда 25-летняя девушка гуляла с друзьями. Мужчина внезапно выхватил топор у рабочих, проводивших реконструкцию главной площади, и без всякой видимой причины напал на туристку, нанеся ей рану в голову, из-за которой началось сильное кровотечение.

После прибытия полиции и скорой помощи пострадавшую госпитализировали, а нападавшего задержали. Предполагается, что у нападавшего могло быть психическое расстройство, так как он говорил нелепо и утверждал, что его доставило ЦРУ в Мериду.