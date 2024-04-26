Вкусный и полезный салат из капусты кейл с жареным нутом: секретный ингредиент — морковно-имбирная заправка

Рецепт салата из капусты с жареным нутом

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот салат из капусты кейл с морковно-имбирной заправкой. Он очень вкусный и полезный.

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Жареный нут добавляет хрусткости, корнеплоды — пикантности, а вкусная морковно-имбирная заправка связывает всё это воедино.

Ингредиенты

Для морковно-имбирной заправки

1/2 стакана нарезанной жареной моркови или 3/4 стакана сырой моркови

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки рисового уксуса

2 чайные ложки измельчённого имбиря

1/4 чайной ложки морской соли

Вода

Для салата

1 пучок капусты кейл

Жареный нут

1 чайная ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки оливкового масла

1 небольшая тёртая морковь

1 небольшая тёртая свёкла

1/2 редьки, тонко нарезанной

1 авокадо, нарезанное кубиками

2 столовые ложки сушёной клюквы

1 чайная ложка кунжута

Морская соль и перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите большой противень пергаментной бумагой. Перемешайте нут с небольшим количеством оливкового масла и посыпьте солью и перцем. Разложите кусочки моркови в отдельных углах противня и запекайте вместе с нутом 25 минут. Отложите жареный нут в сторону. Переложите морковь в блендер и добавьте оливковое масло, рисовый уксус, воду, имбирь и соль. Приготовьте заправку и охладите в холодильнике. Положите листья капусты в большую миску и сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Добавьте несколько щепоток соли. Руками помните листья, пока они не станут мягкими. Добавьте морковь, свёклу, редьку, половину нарезанного кубиками авокадо, клюкву. Посолите и поперчите. Обильно полейте морковно-имбирной заправкой. Сверху выложите оставшееся авокадо и полейте ещё заправкой. Добавьте жареный нут и посыпьте кунжутом.