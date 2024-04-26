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Вкусный и полезный салат из капусты кейл с жареным нутом: секретный ингредиент — морковно-имбирная заправка

Рецепт салата из капусты с жареным нутом

2:08
Еда

Попробуйте этот салат из капусты кейл с морковно-имбирной заправкой. Он очень вкусный и полезный.

Рецепт салата из капусты с жареным нутом
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Жареный нут добавляет хрусткости, корнеплоды — пикантности, а вкусная морковно-имбирная заправка связывает всё это воедино.

Ингредиенты

Для морковно-имбирной заправки

  • 1/2 стакана нарезанной жареной моркови или 3/4 стакана сырой моркови
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки рисового уксуса
  • 2 чайные ложки измельчённого имбиря
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • Вода

Для салата

  • 1 пучок капусты кейл
  • Жареный нут
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки оливкового масла
  • 1 небольшая тёртая морковь
  • 1 небольшая тёртая свёкла
  • 1/2 редьки, тонко нарезанной
  • 1 авокадо, нарезанное кубиками
  • 2 столовые ложки сушёной клюквы
  • 1 чайная ложка кунжута
  • Морская соль и перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите большой противень пергаментной бумагой. Перемешайте нут с небольшим количеством оливкового масла и посыпьте солью и перцем. Разложите кусочки моркови в отдельных углах противня и запекайте вместе с нутом 25 минут.
  2. Отложите жареный нут в сторону. Переложите морковь в блендер и добавьте оливковое масло, рисовый уксус, воду, имбирь и соль. Приготовьте заправку и охладите в холодильнике.
  3. Положите листья капусты в большую миску и сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Добавьте несколько щепоток соли. Руками помните листья, пока они не станут мягкими.
  4. Добавьте морковь, свёклу, редьку, половину нарезанного кубиками авокадо, клюкву. Посолите и поперчите.
  5. Обильно полейте морковно-имбирной заправкой. Сверху выложите оставшееся авокадо и полейте ещё заправкой. Добавьте жареный нут и посыпьте кунжутом. 
Салат "Витаминное чудо" с капустой Кейл
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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