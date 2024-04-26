Вкусный и полезный салат из капусты кейл с жареным нутом: секретный ингредиент — морковно-имбирная заправка

Попробуйте этот салат из капусты кейл с морковно-имбирной заправкой. Он очень вкусный и полезный.
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Жареный нут добавляет хрусткости, корнеплоды — пикантности, а вкусная морковно-имбирная заправка связывает всё это воедино.
Ингредиенты
Для морковно-имбирной заправки
1/2 стакана нарезанной жареной моркови или 3/4 стакана сырой моркови
1/4 стакана оливкового масла
2 столовые ложки рисового уксуса
2 чайные ложки измельчённого имбиря
1/4 чайной ложки морской соли
Вода
Для салата
1 пучок капусты кейл
Жареный нут
1 чайная ложка лимонного сока
1/2 чайной ложки оливкового масла
1 небольшая тёртая морковь
1 небольшая тёртая свёкла
1/2 редьки, тонко нарезанной
1 авокадо, нарезанное кубиками
2 столовые ложки сушёной клюквы
1 чайная ложка кунжута
Морская соль и перец
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите большой противень пергаментной бумагой. Перемешайте нут с небольшим количеством оливкового масла и посыпьте солью и перцем. Разложите кусочки моркови в отдельных углах противня и запекайте вместе с нутом 25 минут.
Отложите жареный нут в сторону. Переложите морковь в блендер и добавьте оливковое масло, рисовый уксус, воду, имбирь и соль. Приготовьте заправку и охладите в холодильнике.
Положите листья капусты в большую миску и сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Добавьте несколько щепоток соли. Руками помните листья, пока они не станут мягкими.
Добавьте морковь, свёклу, редьку, половину нарезанного кубиками авокадо, клюкву. Посолите и поперчите.
Обильно полейте морковно-имбирной заправкой. Сверху выложите оставшееся авокадо и полейте ещё заправкой. Добавьте жареный нут и посыпьте кунжутом.