Невероятное открытие: как сон с домашними животными влияет на вашу психику

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Учёные выяснили, как на нас влияет совместный сон с питомцами

2:23
Зоосфера

В поисках качественного сна многие задумываются о целесообразности разделения постели с домашними животными. Однако стоит также рассмотреть другую сторону вопроса: каковы преимущества и недостатки для питомцев от совместного сна с хозяевами?

Учёные выяснили, как на нас влияет совместный сон с питомцами
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

"В общем, совместный сон с человеком полезен для животных," отмечает ветеринар Дана Варбл. Домашние питомцы, спящие в одной постели с хозяевами, чаще всего испытывают большее доверие и близость к своим владельцам, что усиливает их эмоциональную связь. "Близкие отношения с хозяином способствуют повышению уровня гормонов благополучия, таких как окситоцин и допамин," — добавляет она.

Переключимся на человеческий аспект вопроса: действительно ли нам полезно спать с пушистыми друзьями? Эксперты склоняются к тому, что это может мешать полноценному сну.

"Животные могут шуметь и мешать спокойствию, вызывая частые пробуждения во время ночи, что негативно влияет на глубокий сон," — говорит специалист по сну Всеволод Полоцкий. "Такие микропробуждения связаны с выработкой кортизола, гормона стресса, что ухудшает качество сна," — подтверждает профессор неврологии Кристен Кнутсон.

Однако некоторые исследования показывают, что наличие питомцев в спальне может быть полезным для людей с тревожными расстройствами или депрессией, так как присутствие уютного создания рядом может снизить уровень тревоги, отмечает доктор Радж Дасгупта.

Исследования 2017 года показали, что более половины владельцев домашних животных разрешают им спать в их спальне, и большинство считает, что это способствует хорошему сну. В другом исследовании того же года, качество сна у хозяев и собак было высоким, пока питомцы находились на полу, а не в постели.

Также стоит учитывать, что некоторым людям сон с животными может быть противопоказан, особенно если у них имеются проблемы со сном, как напоминает Полоцкий.

В заключение, выбор спать с домашним питомцем или нет должен базироваться на индивидуальных особенностях сна и здоровья как человека, так и животного. Если сон с животным мешает, возможно, стоит искать альтернативное место для его ночлега.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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