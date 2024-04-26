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Илья Авербух рассказал, какой может быть допинг в фигурном катании

Чемпион ОИ Авербух рассказал, какой смысл есть в допинге для фигуристов

1:44
Спорт

Известный хореограф-постановщик и олимпийский призёр в танцах на льду Илья Авербух поделился своим видением роли допинга в фигурном катании.

Чемпион ОИ Авербух рассказал, какой смысл есть в допинге для фигуристов
Фото: commons.wikimedia.org by Bff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Тренер отметил, что не существует допинга, способного научить фигуристов прыгать сложные элементы. Однако существуют препараты, которые могут помочь спортсменам справиться с нервозностью, уменьшить усталость во время выступления и спокойно выполнить необходимые элементы программы.

Авербух подчеркнул, что использование допинга не может заменить важность наличия хороших навыков танца и катания. Однако в условиях стресса на больших соревнованиях, допинг может помочь фигуристам сосредоточиться, контролировать эмоции и выполнить сложные элементы.

Он также выразил мнение, что регулирование уровня усталости и выносливости с помощью медицинских препаратов может быть важным аспектом для фигуристов. Авербух предупредил о необходимости разумного и этичного использования допинга, а также призвал сохранять честность и справедливость в спорте.

Вместо того, чтобы рассматривать допинг как чудо-лекарство, способное улучшить все стороны выступления, он подчеркнул, что его роль заключается в помощи контролировать физическое и эмоциональное состояние спортсменов.

"Потому что это помогает тебе концентрироваться, помогает тебе настроиться, помогает тебе одеть шоры и в этот момент не волноваться. Вот и всё. Не надо воспринимать, что есть какая-то чудо-таблетка, которая поможет тебе во всём. Такого не бывает", — объяснил Авербух в интервью на YouTube-канале "Каток".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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