Разоблачаем мифы: ТОП-5 кроссоверов до 2 млн рублей, которые выбирают россияне в 2024

Автоэксперты назвали лучшие кроссоверы до 2 млн рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты компании "СберАвто" провели анализ продаж автомобилей на своей платформе за первый квартал года и определили наиболее популярные SUV, стоимостью до двух миллионов рублей.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Исследование показало, что 85% покупок приходится на бывшие в употреблении SUV. При этом наибольший спрос наблюдался на автомобили модельных годов 2012 и 2019.

Большинство клиентов (93%) приобретали автомобили в кредит, в то время как только 7% предпочли оплату наличными. Среди предпочтений по странам-производителям лидируют японские SUV (28%), за ними следуют китайские (20%) и немецкие (16%).

Согласно рейтингу марок, на первых местах Nissan (8%), LADA (7%) и Kia (6%). Toyota и BMW также входят в топ-5, каждый с долей в 6%. В лидерах по моделям оказались Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, LADA 4x4, Kia Sportage и Geely Monjaro.

В Москве особенной популярностью пользовались Geely Monjaro, Nissan Qashqai, BMW X5 и Volkswagen Tiguan. В Санкт-Петербурге предпочтение отдавали иностранным маркам, таким как Nissan X-Trail, Ford Kuga, Nissan Juke и Range Rover.