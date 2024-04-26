Сбежавшая из России Татьяна Лазарева рассказала, как страдает в эмиграции

Татьяна Лазарева рассказала о возникшей депрессии после эмиграции из России

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) в беседе с ведущим Антоном Привольновым призналась, что после отъезда из России столкнулась с депрессией.

Фото: youtube.com by канал ZIMA MAGAZINE is licensed under public domain

По ее словам, из-за эмиграции она лишилась былой славы и известности, которые у нее были в родной стране.

"Такая была серьезная депрессия, безусловно. Я бы не сказала, что я как-то начала обустраивать свою новую жизнь до сих пор, честно говоря", — призналась артистка.

Помимо всего прочего, Лазаревой пришлось привыкать к безденежью из-за возникших финансовых проблем.

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