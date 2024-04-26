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Это растение в саду напоминает нежные пушистые облака: деликатно впишется в уголок цветника

Посадите на участке василистник

1:35
Садоводство » Цветы

Это растение в саду напоминает нежные пушистые облака, оно деликатно вписывается в уютный уголок цветника, придавая саду легкость и воздушность.

Посадите на участке василистник
Фото: commons.wikimedia.org by Meneerke bloem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Многие садоводы и ландшафтные дизайнеры высоко ценят его за свою неприхотливость, устойчивость к морозам и простоту в уходе. Листва на василистнике обычно минимальна или вовсе отсутствует, а его цветки собраны в соцветия белого, розового или фиолетового оттенков. Цветение начинается в июне.

У большинства видов василистника цветки почти без лепестков, и их пышность достигается за счет многочисленных тычинок.

В естественных условиях это растение процветает во влажных местах, поэтому его можно посадить рядом с водоёмом или под высокими деревьями. Если василистник высажен на открытой солнечной площадке, его придётся поливать вдвое чаще.

В тени растение будет вытягиваться, и его цветки будут меньше и менее яркими. При выборе места для посадки следует тщательно продумать, поскольку василистник плохо переносит пересадку и может заболеть или даже погибнуть. Однако он не требователен к почве.

Василистник предпочитает расти без соседей, поэтому, если планируется посадка рядом с другими растениями, следует сохранять расстояние не менее полуметра.

Тем не менее он хорошо сочетается с аквилегией, астильбой и флоксами. Особенно удачным считается его сочетание с лобелией.

ВАСИЛИСТНИК. РЕДКИЙ, КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК. ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР. ЦВЕТЕНИЕ РОЗЫ ДАБЛ ДЕЛАЙТ. Многолетние цветы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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