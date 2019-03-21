Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?

Демарш генпрокурора Украины против посла США в Киеве согласован с Петром Порошенко и, возможно, как это ни парадоксально, с администрацией Дональда Трампа, считает эксперт Михаил Погребинский.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью The Hill, что посол США в Киеве Мари Йованович в мае 2016 года вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие. "Я ответил, что это неприемлемо: никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления", — ответил послу Луценко. Он пожаловался, что его ведомство не получило денежные средства в размере около 4 миллионов долларов, которые, как предполагалось, выделит американское посольство на борьбу с коррупцией. Для Луценко это является "довольно странной ситуацией".

В посольстве США на Украине опровергли заявления украинского чиновника. "Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", — говорится в сообщении. Как отмечается, такие "атаки" укрепляют решимость США "помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией".

Луценко обнародовал инцидент со списком спустя полтора года, за 10 дней до выборов. Вероятно это не случайно.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Михаил Погребинский "скорее всего, Луценко говорит правду". На Украине есть организации, которые работают на гранты американских фондов, пояснил эксперт. По инициативе Порошенко, продолжил он, их предлагалось включить в список тех, кто должен отчитываться по своим активам. "Они пожаловались в посольство США, что сейчас их могут за неуплату налогов просто посадить. Поэтому этот список — естественная реакция в той ситуации со стороны посла", — сказал Михаил Погребинский.

По его мнению в список вошли люди, которые "будучи частью пропрезидентской фракции, заняли антипорошенковскую позицию". "Это Лещенко, Наем и целый ряд других, они нависают над президентом, создают ему проблемы".

Михаил Погребинский считает, что Луценко рассчитывал на то, что он сможет воспользоваться американскими деньгами," а посольство решило, что ему нельзя доверять". "И эти деньги раздало своим клоунам, которые ходят регулярно в посольство и получают гранты", — отметил эксперт. По его словам, Луценко "заговорил об этом, поскольку идет острая фаза избирательной кампании". Посол США выступает против Порошенко, она сделала в последнее время несколько громких заявлений антипрезидентского характера, поэтому этот "наезд" на американцев согласован с Порошенко.

"Все это вместе накладывается на борьбу демократов против Трампа. Йованович стала стала послом при демократах, при Обаме. И команда Трампа хочет ее выжить отсюда— это наложилось", — сделал вывод Михаил Погребинский.

Украинское издание "Деловая столица" составило предполагаемый "список Луценко". В него вошел Артем Сытник — "один из ключевых игроков на нашей доске, который, кроме видимости работы по борьбе с коррупцией, занимается сбором информации". Издание ИА "Реалист" напоминает слова кандидата в президенты Виталия Куприя, который, по его словам, встретился с сотрудниками ФБР в посольстве США для дачи показаний против Сытника.

"Дональд Трамп заинтересовался противоправной деятельностью директора НАБУ Артема Сытника. Даже сделал ретвит о его вмешательстве в избирательную кампанию президента США на стороне Хиллари Клинтон. Понятно, что без Порошенко это было бы невозможно. Сейчас я иду на встречу с сотрудниками ФБР в Посольстве США. Имею целый пакет доказательств о том, как этот известный анткорупционер по прозвищу "Сытый" годами закрывал глаза на преступления Порошенко и его окружения. Гуд бай, Петя!", — заявил Куприй.

Фото: Мари Йованович, сайт п-ва США в Киеве

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