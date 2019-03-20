"Чисто поржать": эксперт рассказал о том, зачем украинцам Зеленский

Высокие рейтинги кандидата на пост главы Украины Владимира Зеленского — шоумена, актера и телеведущего — могут быть связаны с тем, что граждане страны хотят выбрать себе президента из соображений "чисто поржать".

Об этом в эфире одной из радиостанций Крыма заявил Руслан Мармазов, украинский журналист.

Так, указал эксперт, в истории современной Украины уже были случаи, когда граждане страны голосовали исходя не из политических или каких-либо других соображений.

Например, напомнил Руслан Мармазов, не так давно киевляне выбрали в мэры города Виталия Кличко, человека без какого-либо политического опыта, но с большими амбициями и нестандартным поведением. То же самое, считает украинский журналист, может произойти и на грядущих президентских выборах — украинцы выберут Владимира Зеленского из соображений "чисто поржать".

Тем более, указал Руслан Мармазов, подавляющее большинство конкурентов шоумена, актера и телеведущего в обществе принято считать жуликами и коррупционерами. Граждане постсоветской республики, делится мнением Мармазов, интуитивно понимают, что ничего хорошего от всех них ждать не стоит.

Но, отметил украинский журналист, не стоит забывать о том, что Владимир Зеленский — ставленник украинского олигарха Игоря Коломойского, обиженного на действующую в стране власть. У него, указал Руслан Мармазов, есть свои планы на эту избирательную кампанию.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих ожиданиях в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

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