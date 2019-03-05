Олигарх Коломойский рассказал об ожиданиях в случае победы Зеленского на выборах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, что ждет от шоумена, актера и телеведущего Владимира Зеленского в случае победы того на президентских выборах.

Соответствующее заявление Игорь Коломойский сделал в интервью британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC.

Так, заявил украинский бизнесмен, Владимир Зеленский является для него символов смены поколений. По мнению Коломойского, Украина нуждается в миллионах таких, как Владимир Зеленский.

Отметим, что общественность и средства массовой информации часто называют Коломойского спонсором Зеленского. Последний, что примечательно, неоднократно это отрицал. По словам кандидата на пост президента Украины, пиар-компанию он оплачивает из своего кармана. Также, признал Владимир Зеленский, у него имеются друзья, помогающие ему финансами.

56-летний Игорь Коломойский с состоянием в один миллиард долларов занимает шестое место в рейтинге самых богатых людей современной Украины. Часто его называют одним из самых влиятельных людей постсоветской республики.

Не так давно, напомним, принадлежащий Игорю Коломойскому банк — крупнейший частный банк в Украине — полностью перешел в собственность государства. Президент Украины Петр Порошенко отметил тогда, что банк Коломойского якобы грозил крахом всей украинской экономике.

Те, кто верит, будто Владимир Зеленский является протеже знаменитого украинского олигарха, считают, что Коломойский с помощью украинского актера и шоумена хочет просто-напросто отомстить действующей на Украине власти за национализацию своего частного банка.

В интервью компании BBC же Игорь Коломойский отметил, что месть его не интересует.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские социологи составили рейтинг доверия украинцев кандидатам на пост главы государства. Согласно предоставленной информации, Владимир Зеленский ушел в серьезный отрыв. Почти треть опрошенных признались, что на президентских выборах отдадут за него свой голос.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими ожиданиями от грядущих на Украине президентских выборов. Так, считает глава Белоруссии, нынешний президент Петр Порошенко останется у власти.

Фото: twitter/@Igor_Kolomoyski

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