Выборы на Украине выходят на финишную прямую

Все ближе 31 марта — день, когда состоится первый тур президентских выборов. А в том, что будет необходим и второй тур, сомнений уже давно нет.



Зеленский - это Трамп Украины и способен выиграть выборы﻿

Свежие данные от социологической группы "Рейтинг". По-прежнему лидирует шоумен Владимир Зеленский — среди тех, кто уже определился со своим кандидатом и намерен за него проголосовать, он имеет рейтинг 24,7 процента. На втором месте экс-премьер Юлия Тимошенко с 18,3 процента, и замыкает тройку "призеров" президент Петр Порошенко — 16,8 процента. В первую пятерку вошли бывший министр обороны Анатолий Гриценко (10,3 процента) и кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко (9,9 процента). Понятно, что все остальные реально участвовать в президентской гонке не имеют даже теоретических шансов, поэтому не буду им уделять внимание.

Еще в конце 2018 года уверенно лидировала Юлия Владимировна и практически ни у кого не вызывала сомнений ее победа. Но затем ситуация резко изменилась и вперед неожиданно вырвался Зеленский.

Надо отметить, что его команда не ведет традиционной широкомасштабной рекламной кампании, предпочитая пиариться в виртуальном пространстве. У их страницы в Facebook 400 тысяч подписчиков, в Instagram — 2,7 миллиона, есть аккаунты в Telegram и Twitter, а также два канала на YouTube (более 200 тысяч зрителей). И это логично: потенциальные избиратели Зеленского — горожане 18-39 лет, активные пользователи сети, им импонирует молодой успешный бизнесмен, способный на самоиронию. Таким образом ему удалось заинтересовать ту часть избирателей, которые ранее игнорировали выборы (в это число входят и те, кто традиционно голосует против всех).

Главной фишкой в пиар-кампании Зеленского должен был стать сериал "Слуга народа", в котором главный герой — учитель истории Василий Голобородько — становится президентом и начинает бороться с коррупцией. Первые два сезона были восторженно приняты украинскими зрителями, а показ третьего был намечен на март 2019 года. Однако по указанию из администрации президента нацсовет по телевидению пока не выдает разрешение на демонстрацию сериала. В команде Порошенко обоснованно опасаются, что образ бескорыстного Голобородько логично будет ассоциироваться с исполняющим эту роль Зеленским, что, безусловно, прибавит ему симпатий избирателей.

Юлия Тимошенко проводит весьма невнятную кампанию. Критикуя президента, она на деле фактически повторяет его основные тезисы (в том числе приветствуя купленный Порошенко так называемый "томос"). Ее попытки "перезагрузиться", чтобы избавиться от неприглядной репутации времен ее премьерства, вылились лишь в смену прически и использование модных словечек (IT-принтер, блокчейн и др.), а также в представление так называемого "Нового экономического курса". Что нового или революционного в 400 страницах этого "курса", специалисты пояснить не смогли, а журналисты, полиставшие труд, утверждают, что он во многом представляет собой компиляцию научных работ и даже плагиат. Широким массам разобраться в этом "новом курсе" и вовсе нереально, а ясного ответа, например, на то, как Юлия Тимошенко собирается решить проблему мирного урегулирования в Донбассе, в нем, что называется, днем с огнем не найдешь.

Ее единственным достижением можно назвать лишь решение киевского суда, удовлетворившего иск "Батькивщины" к кабмину по поводу безосновательного и незаконного повышения тарифов на газ для населения, произошедшее в 2016 году. На этом основании Тимошенко уже пообещала, что вдвое снизит цену на газ. Но как выполняют наши политики предвыборные обещания, отлично продемонстрировал Порошенко: ни одно из высказанных им обещаний в ходе избирательной кампании — 2014 так и не было выполнено. Петр Алексеевич лишь счел возможным извиниться за то, что не закончил войну в Донбассе.

Сам действующий пока президент собирался сделать ставку на так называемый "томос-тур". За фактически филькину грамоту от Варфоломея Порошенко расплатился церковной недвижимостью (в том числе и знаменитой Андреевской церковью). По мнению его политтехнологов, целевая аудитория (селяне 50-59 лет) — весьма религиозна и к тому же регулярно и исправно ходит на избирательные участки. Однако эта авантюра с приватной Церковью оказалась провальной — ни одна из православных организаций мира не признала каноничность СЦУ (в томосе она названа "Святейшей церковью Украины", но многие в стране первое слово логично заменяют на "стамбульская"). Так что Порошенко перестал возить с собой на предвыборные митинги главу СЦУ Епифания и теперь придумывает новые лозунги и обещания.

На эти встречи с избирателями свозят бюджетников, заставляя их приветствовать "отца нации". Он даже попытался привлечь внимание юных — на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком рассказал пару древних анекдотов и попытался изобразить самбу. Правда, все больше на этих митингах становится людей, которые не боятся выкрикивать нелицеприятные для Петра Алексеевича вопросы и лозунги. А радикалы и националисты (подконтрольные министру Арсену Авакову) и вовсе устроили на него форменную охоту, заставив президента позорно досрочно завершать встречи с избирателями и сбегать с них в Черкассах, Житомире и Чернигове. Так что у президента осталась лишь парочка "козырей": повышение пенсий в марте и административный ресурс. Впрочем, не стоит теоретически исключать и просто срыв выборов (снова военное положение или псевдопокушение).

Что касается самого незаметного кандидата из первой пятерки Анатолия Гриценко, то в его пользу сняли свои кандидатуры "мусорный" мэр Львова Андрей Садовой и скомпрометированный журналист Дмитрий Гнап. Но мизерное число сторонников этих отказников никак не повлияет на итоговый расклад кандидатов. Гораздо интереснее события развивались в лагере оппозиционеров.

В последний день подведения количества кандидатов их число с 44 уменьшилось до 39. Среди отказников оказался и Евгений Мураев. Напомним, что владелец телеканала NewsOne в прошлом году сначала передал его в управление юристу Андрею Портнову (нынче вынужденному жить в Вене), а затем и вовсе продал его. А уже через месяц объявил о создании нового канала "Наш". К чему была эта рокировка, мало кто понял.

Также крайне непоследовательно Мураев вел себя в политике. В 2006 году он стал депутатом Харьковского областного совета от партии "Вече" Инны Боголовской — еще одного технического кандидата на этих президентских выборах. На парламентских выборах — 2007 он баллотировался в Верховную раду от блока "КУЧМА", но не прошел в парламент. В 2012-м Мураев стал народным депутатом от "Партии регионов", а на внеочередных выборах — 2014 прошел в Раду по округу от "Оппозиционного блока". Обвинив соратников в сговоре с властью, он в 2016-м выходит из фракции "Оппоблока" и переходит в партию "За жизнь", из которой также со скандалом уходит в сентябре 2018 года и через четыре дня объявляет о создании партии "Наши" (шестой политический проект за десять лет!) и намерении баллотироваться в президенты. И вот 7 марта политический фигаро снимает свою кандидатуру и объявляет о поддержке Александра Вилкула, выходца из той самой партии, которую Мураев еще вчера обвинял в сговоре с властью.

В этом событии странно многое. На старте президентской гонки у Мураева был рейтинг на уровне пяти процентов, к началу марта он сократился вдвое. Во многом это объясняется инцидентом в прямом эфире, когда Мураев натурально выступил в роли стукача, призвав СБУ начать расследование в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Именно этот донос увел от неудавшегося "президента" половину его сторонников.

Кроме имиджевых потерь, это имело для Мураева и финансовый урон: экс-регионал Вилен Шатворян, а также и другие бизнес-партнеры главы МВД Арсена Авакова сняли горе-политика с "довольствия". И Евгений в очередной раз переметнулся — на сей раз в лагерь Рината Ахметова, и поэтому был вынужден сняться с выборов и объявить о поддержке Александра Вилкула.

Напомню, что Вилкул — выдвиженец олигарха Рината Ахметова, из партии которого Мураев сбежал под предлогом того, что там сотрудничают с президентом (что, впрочем, является чистой правдой). Для участия в выборах главный олигарх Украины купил для Вилкула новую партию "Оппозиционный блок — Партия мира и развития". Самое интересное, что одним из столпов его предвыборной программы была объявлена борьба с олигархами!

"Я считаю, что нам надо освобождать государственный сектор от паразитов — финансово-промышленных групп. Они финансируют политиков, и за счет этого получают в безраздельное пользование все наши государственные активы, обкладывают государственные предприятия офшорами. Госсектор надо освобождать от этого. И это действительно была бы борьба с коррупцией", — говорил Мураев в программном интервью. В общем, на публику обещал бороться за социальную справедливость и против олигархов, а на деле "слился" под Ахметова, который увеличил свое состояние до 5,99 миллиарда долларов благодаря бесконечному повышению коммунальных тарифов.

Еще в сентябре 2018 года в телеинтервью Мураев объяснял своим сторонникам: "У Порошенко есть только один шанс остаться на второй срок — выйти во второй тур будущих президентских выборов с кандидатом от "объединенной оппозиции". После этого известная "песня": "реванш", "регионалы", "Россия наступает" и "нас тянут в совок". Естественно, при таком раскладе Порошенко останется на второй срок". И вот теперь Мураев влился в лагерь Ахметова и, по сообщениям некоторых источников, получил за это вознаграждение десять миллионов долларов. Так что интерес Евгения вполне понятен. А вот зачем это олигарху — также не является секретом Полишинеля: у его кандидата Александра рейтинг (несмотря на вложенные огромные средства) чуть выше двух процентов. Поэтому Ахметов вынужден собирать в свой политкружок "лучших из худших", ибо провал президентского "похода" Вилкула рискует так ударить по партии, что проект Ахметова просто не пройдет в Верховную раду на выборах осенью 2019 года.

Впрочем, этот цирк вряд ли даст ожидаемые дивиденды, ибо истинную сущность "оппоблоковцев" граждане уже давно знают. Напомним, что на съезде партии, когда выдвигали Вилкула в президенты, со сцены прозвучал бандеровский лозунг "Слава Украине! — Героям слава!". А на презентации книги журналистки Сони Кошкиной о "революции достоинства" вместе с Александром Турчиновым, Арсеном Аваковым, Юрием Луценко и другими власть имущими присутствовал "оппозиционер" Александр Вилкул, который даже толкнул речь: "Я считаю, что те события будут еще 10 и 20 лет вызывать интерес во всем мире. И, безусловно, будут разные интерпретации этих событий. И вот первая попытка сделана Соней, и она, конечно, очень важна".

Остается только напомнить, что когда при рассмотрении в Верховной раде всех важных для президента законопроектов не хватает голосов для его принятия, подопечные Ахметова всегда приходят на выручку бизнес-партнеру их патрона. Да и сам Вилкул, как комсомолец, дисциплинированно голосовал и за закон о разрешении на вывоз леса кругляка, и за многие другие законопроекты, спущенные из администрации Порошенко. Наконец, идея поставить на первое место в списке в Раду именно Мураева, хотя есть намного более заслуженные Вадим Новинский и Борис Колесников, тоже не способствует единству внутри партии. Впрочем, хозяина концерна СКМ и футбольного клуба "Шахтер", автора пресловутой формулы "Роттердам+" власть Порошенко более чем устраивает. Поэтому избиратели и не верят предвыборным речам Вилкула.

Источник фото: censor.net.ua

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