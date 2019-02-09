Очередное всеукраинское обострение: все хотят на трон

На Украине начинается очередное политическое весеннее обострение, грядут президентские выборы. Они уже стали рекордными по числу кандидатов, хотя подавляющее большинство из них — технические или просто особо буйные.

Наиболее вероятные претенденты: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Чем отличаются их программы? И почему несмотря на неминуемые масштабные подтасовки каждый должен проголосовать? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

— Руслан Олегович, чем отличаются платформы кандидатов на пост президента Украины? Или они все близки и одинаковые темы эксплуатируют?

— Вся избирательная программа каждого кандидата на самом деле несет какой-то один месседж. Вот Тимошенко говорит, что я не такая коррумпированная, как Порошенко (это для Запада) и не такая радикальная в гуманитарном плане (это для Востока): я восстановлю элементы социальной справедливости, снижу тарифы и т. п.

Порошенко говорит, что только я могу вас привести в Евросоюз и НАТО, завершить украинизацию… В общем, все как всегда.

Зеленский вообще говорит, что политические и гуманитарные вопросы не важны: я вас поведу новым курсом, в корне которого будет стоять только экономическое благополучие. Я со всеми договорюсь, всех объединю и накажу олигархов. Я борюсь не против власти. Это Тимошенко борется против власти. А я борюсь против системы.

Вот настоящий реванш, чем пугал Порошенко, это Зеленский. Он утверждает, что в случае победы отомстит всем — власти и оппозиции, всем тем людям, которые были в этой системе 30 лет.

Бело-голубые кандидаты говорят приблизительно одно и то же: если хотите жить как раньше, с 2010-го по 2014 год, голосуйте за нас. Мы восстановим мир, отремонтируем то, что сломали наши оппоненты после 14-го года…

Всех остальных даже не буду характеризировать. Они менее интересны.

— Каковы настроения общества? Оппозиционеры не находят большой поддержки, никто не хочет отреставрировать то, что было?

— Бело-голубые восстанавливают свой электорат несмотря на потерю Крыма и Донбасса. Если в 14-м году за них голосовало 16-20 процентов украинцев, то сегодня этот сегмент оценивается не меньше 35. Но политически этот сегмент переживает период глубокой феодальной раздробленности. Наличие десяти кандидатов в этом сегменте привело к тому, что в нем выигрывает Зеленский. Это феномен бело-голубого сегмента. Лучшие рейтинги у него на юге и на востоке Украины.

— Почему представители бело-голубой оппозиции не могут договориться и выдвинуть единого кандидата?

— Потому что разные группы в бело-голубом сегменте имеют разные группы поддержки и разные конечные цели. И все они сотрудничают с украинской властью, все без исключения. Кто-то больше завяз в этом сотрудничестве, кто-то меньше. Кого-то толкают амбиции на попытку сгрести весь сегмент под себя, накоплены огромные личные обиды…

А главное — никто из этого бело-голубого сегмента не готов ничем жертвовать. Начиная с 14-го года Украина — это родина героев в широком понимании этого слова. Если ты хочешь стать успешным политиком в этой стране, ты должен быть не только искренним, но должен демонстрировать готовность жертвовать здоровьем, имуществом, жизнью.

Ведь погибло уже более десяти тысяч человек на Донбассе, погибли люди в Одессе и на Майдане. Поэтому, если человек не готов жертвовать, особенно в оппозиционном сегменте, он не лидер, а лишь имитация лидерства. И вот такого лидера пока что бело-голубой сегмент не сгенерировал. Там лидеры прошлой эпохи, камерные, по большому счету, комнатные.

— Россия оказывает какое-то влияние?

— Мы видели активное участие России в украинских выборах. Были, например, санкции в отношении ахметовской группы. Но мне кажется, они только усилили непонимание позиции России. Вводить санкции в отношении какого-то окружения Ахметова — это одно, а в отношении Новинского, который больше всех поддерживает Украинскую православную церковь, — это только еще больше дезориентировало позитивно настроенный к России электорат.

Хотя, конечно, я понимаю, что это была попытка России поучаствовать в формировании единого кандидата от бело-голубых сил, на чем сегодня настаивает оппозиционная платформа — Медведчук, Бойко и другие люди, которые находятся в рамках этой платформы.

Я считаю, что единый проект более эффективен был бы на парламентских выборах. А на президентских единый проект все равно не имел бы шанса победить с учетом формирования образа реванша, который формировала власть.

— А каковы реальные запросы населения?

— Социология показывает три главных запроса: мир, борьба с коррупцией и повышение социальных стандартов — снижение тарифов и повышение зарплаты. На бытовом уровне украинцы говорят, что самое важное — цены, инфляция и доходы.

— На ваш взгляд, кто из основных претендентов сможет хоть что-то сделать в этих областях, хоть как-то исправить положение? Или все обещания — только демагогия?

— Сами украинцы не верят, что кто-либо из них способен достичь этих целей в полной мере, поэтому антирейтинги у всех старых политиков — 50 процентов и выше.

Поэтому в этой ситуации выигрывает Зеленский. Он новое лицо, у него антирейтинг ниже. Соответственно, он может больше обещать. Доверие к его словам выше — он же пока еще не обманывал в отличие от других.

— В социальных сетях часто звучит такой вопрос: стоит ли вообще ходить на выборы?

— Обязательно надо идти голосовать, потому что каждый, кто не придет голосовать, сыграет на руку нынешней власти. Его голос будет использован, вброшен, размыт… Что угодно можно сделать, поэтому обязательно нужно идти голосовать. Технологии нынешней власти как раз и направлены на понижение явки. Только при низкой явке Порошенко со своими 10-20 процентами поддержки будет иметь шансы на победу.

При высокой явке никто из представителей нынешней власти не будет иметь шансов на победу, за кого бы вы ни проголосовали. Выбор, на самом деле, есть, хотя нами и манипулируют. Поэтому высокая явка крайне необходима для того, чтобы обеспечить сбалансированные интересы, и для того, чтобы политика все-таки поменялась.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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