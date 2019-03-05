Белый дом оскорбило расследование демократов против Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возмутилась расширенным расследованием в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав его оскорбительным. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Американского лидера подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.
Накануне юридический комитет палаты представителей во главе с конгрессменом-демократом Джеррольдом Надлером потребовал у Белого дома предоставить якобы скрытую им ранее информацию о переговорах Трампа и Путина. Схожие запросы в рамках расследования получили еще более 80 организаций и физических лиц, располагающие какой-либо информацией о "российском вмешательстве".
"Председатель Надлер открыл позорное и оскорбительное расследование по поводу всем надоевших ложных утверждений, которые уже были предметом расследования спецпрокурора Мюллера и комитетов в обеих палатах конгресса США", - заявила журналистам пресс-секретарь Сандерс.
Надлер и его коллеги-демократы отправились в "экспедицию по ловле рыбки в мутной воде" из-за страха перед разрушением своего двухлетнего ложного повествования о неком "российском вмешательстве", добавила представитель Белого дома.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, указаны 13 фамилий и три организации.
На фото: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс
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