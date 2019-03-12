Глава МВД Украины не верит в победу Порошенко на выборах.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что президент в стране поменяется после выборов 31 марта. Об этом он заявил, выступая на ток-шоу телеканала ICTV.
"Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен", — сказал Аваков.
Также Аваков назвал "чушью" утверждения, будто бы за акциями украинских националистов, выступающих против Порошенко, стоят "пророссийские силы".
Министр заверил, что будет бороться с любыми нарушениями на предстоящих выборах, "независимо от кандидата", поскольку если выборы пройдут с нарушениями, новый президент не будет восприниматься в качестве легитимного лидера.
"А мне не нужна Украина с нелегитимным президентом, потому что это — слабая Украина", — подчеркнул Аваков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Армен Аваков подозревает избирательный штаб нынешнего президента Украины Петра Порошенко в подкупе избирателей, причем — за счет средств бюджета. По версии главы МВД, на эти цели Порошенко решил растратить 55 миллионов долларов государственных средств.
Источник фото: wikimedia. org
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