Порошенко обещает "вернуть Крым" после выборов

Президент Украины Петр Порошенко намерен сразу после выборов активизировать работу по возвращению Крыма. По мнению президента, полуостров перейдет в подчинение Киева без "торгов" и "подковерных договоренностей" украинского руководства с Россией.

Выступая 17 марта в эфире телеканала "Украина", Петр Порошенко заявил о неготовности президента России Владимира Путина обсуждать вопрос о Крыме до выборов, "потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым".

Порошенко убежден, что после выборов ситуация поменяется и "Крым будет возвращен Украине".

При этом, по данным социологических опросов, шансы на победу на выборах у Порошенко невелики. Как сообщала "Правда.Ру", 69% опрошенных граждан заявляют о своем недоверии к действующему президенту.

Лидером избирательной гонки является артист Владимир Зеленский, который, в отличие от действующего президента, готов к диалогу с российским лидером по вопросам Крыма и Донбасса.

Однако, глава Белоруссии Александр Лукашенко не допускает мысли, что Порошенко оставит свой пост.

Источник фото: Официальный сайт президента Украины.

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