Бабл ти: домашний пузырьковый чай с шариками из тапиоки и миндальным молоком

Как приготовить домашний пузырьковый чай

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Чайный напиток со сладкими желейными шариками из тапиоки придумали на Тайване.

Фото: Own work by Vuo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот базовый рецепт бабл ти содержит всего 150 калорий на порцию. Приготовьте его дома по этому рецепту. Получается очень вкусный и необычный напиток.

Ингредиенты

1 чашка миндального молока,

1/2 стакана кубиков льда,

1/4 стакана шариков тапиоки,

1 столовая ложка порошка матча,

10 капель жидкой стевии (по желанию).

Приготовление

Измельчите порошок чая матча, миндальное молоко, кубики льда и стевию в блендере. Отварите шарики тапикои в воде не менее трёх минут. Процедите и дайте остыть.

Вы можете ароматизировать пузырьковый чай, смешав его с пюре из фруктов. Добавьте смесь чая с молоком в блендер с 1/4 стакана фруктов и вылейте смесь на приготовленные шарики тапиоки.