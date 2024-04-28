Бабл ти: домашний пузырьковый чай с шариками из тапиоки и миндальным молоком
Как приготовить домашний пузырьковый чай
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Чайный напиток со сладкими желейными шариками из тапиоки придумали на Тайване.
Фото: Own work by Vuo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Этот базовый рецепт бабл ти содержит всего 150 калорий на порцию. Приготовьте его дома по этому рецепту. Получается очень вкусный и необычный напиток.
Ингредиенты
- 1 чашка миндального молока,
- 1/2 стакана кубиков льда,
- 1/4 стакана шариков тапиоки,
- 1 столовая ложка порошка матча,
- 10 капель жидкой стевии (по желанию).
Приготовление
- Измельчите порошок чая матча, миндальное молоко, кубики льда и стевию в блендере.
- Отварите шарики тапикои в воде не менее трёх минут.
- Процедите и дайте остыть.
Вы можете ароматизировать пузырьковый чай, смешав его с пюре из фруктов. Добавьте смесь чая с молоком в блендер с 1/4 стакана фруктов и вылейте смесь на приготовленные шарики тапиоки.
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