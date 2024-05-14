Текущий уровень безработицы в России находится на аномально низком уровне

Эксперт: уровень безработицы в России находится на аномально низком уровне

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы Минэкономразвития и потенциальный кандидат на эту должность в новом правительстве Максим Решетников отметил, что текущий уровень безработицы в России находится на необычно низком уровне, несмотря на продолжающееся развитие экономики.

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Это, по его словам, свидетельствует о гибкости рынка труда в стране, в частности благодаря реализации национального проекта "Производительность труда". Решетников выразил уверенность в необходимости дальнейшего расширения этого проекта.

Однако в своем выступлении он также признал наличие некоторых признаков перегрева экономики, отметив, что даже при уровне инфляции, превышающем желаемый, есть положительные изменения.