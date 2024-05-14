Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что можно добавить в пюре помимо обязательной картошки?
Стиль из его гардероба: аксессуары, которые можно позаимствовать у парня
Китайская компания Hesai подала иск против правительства США
Штраф за выращивание картофеля на даче не предусмотрен
Tesla урегулировала дело о сексуальных домогательствах на заводе в Калифорнии
Стало известно, как кошки предсказывают погоду
Константин Меладзе потерял более 480 миллионов рублей после уезда из России
"Ингосстрах": альпинисты чаще всего травмируются в Пакистане и Непале
Турист подал иск против авиакомпании в $1млн за сломанный подлокотник
Рассказываем, как вырастить дайкон на дачном участке

Вот важные факторы при выращивании дайкона

2:29
Садоводство » Овощи

Дайкон, или японский редис, является одним из самых популярных овощей в Азии. Он имеет множество полезных свойств и широко используется в кулинарии. Если вы хотите научиться выращивать дайкон в своём саду, то вам следует учесть несколько важных факторов.

1. Выбор места для посадки. Дайкон предпочитает солнечные места с хорошей дренажной системой. Выберите участок с плодородной почвой, богатой органическими веществами. Избегайте посадки в тени или на местах, где ранее выращивались капуста, брюква или другие крестоцветные овощи.

2. Подготовка почвы. Перед посадкой дайкона необходимо хорошо подготовить почву. Она должна быть рыхлой и влажной. Если почва слишком плотная, добавьте песок или перегной. Также рекомендуется внести компост или перегной для обогащения почвы органическими веществами.

3. Выбор сорта. Существует множество сортов дайкона, отличающихся по размеру, форме и цвету корнеплодов. Выберите сорт, который подходит для вашего региона и соответствует вашим потребностям. Например, для выращивания в зимний период подойдут сорта с коротким сроком созревания.

4. Посев семян. Дайкон можно выращивать как из семян, так и из рассады. Если вы выбираете посев семян, то сделайте это в начале весны или осени. Семена следует посеять на глубину 1-2 см и оставить между ними расстояние около 10 см.

5. Уход за растениями. Дайкон требует регулярного полива и рыхления почвы. Также рекомендуется подкармливать растения органическими удобрениями во время роста. При необходимости, прорежьте растения, оставляя между ними расстояние около 20 см.

6. Защита от вредителей и болезней. Дайкон может подвергаться нападению сорняков, болезней и вредителей, таких как блошки и гусеницы. Чтобы предотвратить это, регулярно пропалывайте сорняки и обрабатывайте растения средствами от вредителей и болезней.

7. Сбор урожая. Дайкон готов к сбору через 60-90 дней после посева.

Всё по уходу за дайконом: от посева до урожая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Последние материалы
Стиль из его гардероба: аксессуары, которые можно позаимствовать у парня
Китайская компания Hesai подала иск против правительства США
Штраф за выращивание картофеля на даче не предусмотрен
Tesla урегулировала дело о сексуальных домогательствах на заводе в Калифорнии
Стало известно, как кошки предсказывают погоду
Константин Меладзе потерял более 480 миллионов рублей после уезда из России
"Ингосстрах": альпинисты чаще всего травмируются в Пакистане и Непале
Турист подал иск против авиакомпании в $1млн за сломанный подлокотник
В Японии запустят исследовательский центр для разработки военного ИИ
Гид по джинсам: как подобрать идеальный крой для вашей фигуры?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников