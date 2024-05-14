Этот прекрасный цветок называют полевым венком: стебли длинные, цветёт до сентября

Украсьте сад агростеммой

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Агростемма — прекрасный цветок, который в основном произрастает в странах Средиземноморья, но также успешно адаптировался к умеренному климату.

Фото: commons.wikimedia.org by Adornix is licensed under public domain

Его название происходит из Древней Греции, что переводится как "полевой венок". Его стебли, достигающие в длину до 1 метра, прекрасно подходят для создания венков. Они прямые и тонкие, а листочки агростеммы практически незаметны на стебле.

Цветы агростеммы имеют правильную форму и розовый или светло-фиолетовый оттенок. На лепестках виден градиент от яркого розового к белому.

Этот цветок радует длительным цветением с начала лета до сентября, а иногда и до октября. Однако его красотой можно наслаждаться только утром, так как после обеда бутоны закрываются.

Агростемма предпочитает хорошо освещённые места и легкую, рыхлую почву, где вода быстро стекает, а избыток влаги не задерживается.

Она выглядит гармонично как в горшке, так и в контейнере, особенно в сочетании с другими цветами, такими как бархатцы и львиный зев, а также с декоративными злаками. Агростемма не боится ветра, поэтому её можно высаживать на открытых участках, где ее цветки, колыхаясь на ветру, напоминают порхающих бабочек. В букете этот цветок выглядит очаровательно и сохраняет свежесть и декоративность около недели.