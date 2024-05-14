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Вы не пропустите мимо этот рецепт: как приготовить кофе с корицей и ванильным мороженым

Кофе с корицей и мороженым: приятное начало дня

1:12
Еда

Если вам захочется побаловать своих близких, попробуйте этот простой рецепт кофе, который можно приготовить всего за 10-15 минут.

Кофе с корицей и мороженым: приятное начало дня
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Ингредиенты

  • 2 стакана молока
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 3 чайные ложки кофейного порошка
  • 2 кусочка кулинарного шоколада
  • 4 шарика ванильного мороженого
  • 1 стакан воды
  • Кешью (7 шт.)
  • 6 кубиков льда
  • 2 столовые ложки сахара
  • Палочка корицы

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Добавьте палочки корицы и варите, пока вода не выкипит наполовину.
  2. Добавьте в кастрюлю кофе и какао-порошок. Перемешайте и дайте настояться около 2 минут.
  3. Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку остыть. Охладите в холодильнике.
  4. Вылейте охлаждённый кофе в блендер. Затем добавьте молоко вместе с колотым льдом и хорошо перемешайте до образования пены.
  5. Разлейте по бокалам, добавьте шарики ванильного мороженого. Сверху украсьте шоколадом и посыпьте орешками кешью. 
Кофе с мороженым Гляссе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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