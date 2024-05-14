Вы не пропустите мимо этот рецепт: как приготовить кофе с корицей и ванильным мороженым

Кофе с корицей и мороженым: приятное начало дня

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам захочется побаловать своих близких, попробуйте этот простой рецепт кофе, который можно приготовить всего за 10-15 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Ингредиенты

2 стакана молока

2 столовые ложки какао-порошка

3 чайные ложки кофейного порошка

2 кусочка кулинарного шоколада

4 шарика ванильного мороженого

1 стакан воды

Кешью (7 шт.)

6 кубиков льда

2 столовые ложки сахара

Палочка корицы

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Добавьте палочки корицы и варите, пока вода не выкипит наполовину. Добавьте в кастрюлю кофе и какао-порошок. Перемешайте и дайте настояться около 2 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку остыть. Охладите в холодильнике. Вылейте охлаждённый кофе в блендер. Затем добавьте молоко вместе с колотым льдом и хорошо перемешайте до образования пены. Разлейте по бокалам, добавьте шарики ванильного мороженого. Сверху украсьте шоколадом и посыпьте орешками кешью.