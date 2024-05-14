Вы не пропустите мимо этот рецепт: как приготовить кофе с корицей и ванильным мороженым
Кофе с корицей и мороженым: приятное начало дня
1:12
Если вам захочется побаловать своих близких, попробуйте этот простой рецепт кофе, который можно приготовить всего за 10-15 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0
Ингредиенты
- 2 стакана молока
- 2 столовые ложки какао-порошка
- 3 чайные ложки кофейного порошка
- 2 кусочка кулинарного шоколада
- 4 шарика ванильного мороженого
- 1 стакан воды
- Кешью (7 шт.)
- 6 кубиков льда
- 2 столовые ложки сахара
- Палочка корицы
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и вскипятите в ней воду. Добавьте палочки корицы и варите, пока вода не выкипит наполовину.
- Добавьте в кастрюлю кофе и какао-порошок. Перемешайте и дайте настояться около 2 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте напитку остыть. Охладите в холодильнике.
- Вылейте охлаждённый кофе в блендер. Затем добавьте молоко вместе с колотым льдом и хорошо перемешайте до образования пены.
- Разлейте по бокалам, добавьте шарики ванильного мороженого. Сверху украсьте шоколадом и посыпьте орешками кешью.
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