Певица Максим заявила, что не лечится от алкогольной зависимости: "Господь взял и отвёл"

Марина Абросимова, известная как певица Максим, сообщила, что преодолела алкогольную зависимость.
Артистка рассказала, что с надеждой смотрит в будущее. Она планирует участвовать в музыкальных фестивалях и расширять штат своих музыкантов.
Звезда отметила, что ей пришлось с алкогольной зависимостью. Певица считает, что преодолеть пристрастие к спиртному ей помогло божественное вмешательство.
На вопрос о лечении алкогольной зависимости певица Максим объяснила, что этого лечения нет.
"Человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвёл", — объяснила звезда в интервью изданию Peopletalk.
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