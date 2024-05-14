Певица Максим заявила, что не лечится от алкогольной зависимости: "Господь взял и отвёл"

Певица Максим рассказала, что ей не нужно лечение от алкогольной зависимости

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, сообщила, что преодолела алкогольную зависимость.

Фото: https://vk.com/maksimsinger by ВК-аккаунт певцы Максим is licensed under public doman

Артистка рассказала, что с надеждой смотрит в будущее. Она планирует участвовать в музыкальных фестивалях и расширять штат своих музыкантов.

Звезда отметила, что ей пришлось с алкогольной зависимостью. Певица считает, что преодолеть пристрастие к спиртному ей помогло божественное вмешательство.

На вопрос о лечении алкогольной зависимости певица Максим объяснила, что этого лечения нет.

"Человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвёл", — объяснила звезда в интервью изданию Peopletalk.

Ранее певица Максим рассказала об успехах дочери в спортивных состязаниях.