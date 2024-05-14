Как понять, почему мы обращаемся к еде в стрессовых ситуациях и как прекратить этот образ поведения

Справляемся со стрессовым перееданием: понимание и Решения

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Многие люди обращаются к сладкой или калорийной пище в периоды стресса и беспокойства. Исследования показывают, что высокий уровень кортизола — гормона стресса — связан с увеличенным желанием употреблять калорийную пищу. Это происходит из-за реакции организма на стресс, когда требуется быстрая энергия для борьбы или ухода.

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Для того чтобы преодолеть это поведение, важно научиться различать реальный голод от эмоционального. Принятие полезных ритуалов для снятия стресса, таких как хобби или физическая активность, может помочь в этом. Также стоит обратить внимание на уровень некоторых микроэлементов, таких как магний и витамины С и В, которые играют ключевую роль в реакции на стресс.

Причиной переедания может также быть эмоциональная дестабилизация, что требует консультации специалиста для выявления и проработки проблемы.