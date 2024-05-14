Как понять, почему мы обращаемся к еде в стрессовых ситуациях и как прекратить этот образ поведения

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Справляемся со стрессовым перееданием: понимание и Решения

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Многие люди обращаются к сладкой или калорийной пище в периоды стресса и беспокойства. Исследования показывают, что высокий уровень кортизола — гормона стресса — связан с увеличенным желанием употреблять калорийную пищу. Это происходит из-за реакции организма на стресс, когда требуется быстрая энергия для борьбы или ухода.

Справляемся со стрессовым перееданием: понимание и Решения
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для того чтобы преодолеть это поведение, важно научиться различать реальный голод от эмоционального. Принятие полезных ритуалов для снятия стресса, таких как хобби или физическая активность, может помочь в этом. Также стоит обратить внимание на уровень некоторых микроэлементов, таких как магний и витамины С и В, которые играют ключевую роль в реакции на стресс.

Причиной переедания может также быть эмоциональная дестабилизация, что требует консультации специалиста для выявления и проработки проблемы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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