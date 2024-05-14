Не только для буксировки: неожиданные ситуации, когда вам нужно переключиться на "N" на автомате

Каждый автомобиль с коробкой передач оснащен нейтральной передачей, хотя многие водители часто игнорируют её использование. Использование нейтрального режима оказывается критичным не только при буксировке автомобиля.
Рассмотрим случаи, когда включение нейтральной передачи в автомобилях с автоматической коробкой передач является рекомендованным.
Важно понимать, что режимы P (парковка) и N (нейтраль) имеют множество сходств, но ключевое различие заключается в механизме блокировки трансмиссии.
В режиме P транспортное средство полностью блокируется в одной позиции.
Что касается режима N, его можно использовать не только для буксировки, но и при длительных остановках с работающим двигателем.
Это связано с тем, что двигатель охлаждается быстрее в нейтральном режиме, чем в режиме D (движение). Однако использовать нейтраль не рекомендуется, если ожидание составляет менее одной минуты.
Также стоит избегать использования нейтрального режима при движении автомобиля на инерции, поскольку это может привести к избыточной нагрузке на элементы трансмиссии.
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