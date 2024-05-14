Владимир Путин проводит заседание правительства РФ

Президент Владимир Путин проводит первое заседание правительства РФ в новом составе после утверждения новых министров.
Владимир Путин напомнил министрам, что впереди много задач, и нужно действовать в едином строю. Президент также попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям и замечаниям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений их кандидатур. Он также упомянул, что предварительный срок планирования составляет шесть лет.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основная задача правительства - это выполнение нового указа по национальным целям развития России, он подчеркнул, что министры сделают всё возможное для решения задач, поставленных Путиным.
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