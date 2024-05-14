Владимир Путин проводит заседание правительства РФ

Президент Владимир Путин проводит первое заседание нового правительства РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Владимир Путин проводит первое заседание правительства РФ в новом составе после утверждения новых министров.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Владимир Путин напомнил министрам, что впереди много задач, и нужно действовать в едином строю. Президент также попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям и замечаниям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений их кандидатур. Он также упомянул, что предварительный срок планирования составляет шесть лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основная задача правительства - это выполнение нового указа по национальным целям развития России, он подчеркнул, что министры сделают всё возможное для решения задач, поставленных Путиным.