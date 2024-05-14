Почему ваша кошка не дает вам спать: эксперты раскрывают причины неожиданных ночных визитов

Некоторые владельцы кошек специально ищут своих питомцев перед сном, чтобы провести время вместе и насладиться отдыхом.
Другим эта привычка не по душе.
Они считают, что это не совсем правильно с точки зрения гигиены, а также в постели появляется много шерсти. Однако каждый сам решает, что для него удобнее.
Эксперты же интересуются, почему кошка вообще приходит в постель к человеку.
Возможные причины
Плохие погодные условия Кошки всегда стремятся к теплу, так как это жизненно необходимо. Если дома стало холодно, питомец сразу отправится в теплую кровать к хозяину.
Скука
Если у вас сложились особые отношения с кошкой, неудивительно, что она хочет проводить с вами как можно больше времени, включая сон.
Беспокойство
Если ваша кошка не относится к смелым особям, она будет искать защиты во время сна. Вы кажетесь ей надежным защитником, который сможет прийти на помощь в случае необходимости.
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