Почему ваша кошка не дает вам спать: эксперты раскрывают причины неожиданных ночных визитов

Почему кошка приходит спать к вам в постель: самые распространенные причины

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые владельцы кошек специально ищут своих питомцев перед сном, чтобы провести время вместе и насладиться отдыхом.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Другим эта привычка не по душе.

Они считают, что это не совсем правильно с точки зрения гигиены, а также в постели появляется много шерсти. Однако каждый сам решает, что для него удобнее.

Эксперты же интересуются, почему кошка вообще приходит в постель к человеку.

Возможные причины

Плохие погодные условия Кошки всегда стремятся к теплу, так как это жизненно необходимо. Если дома стало холодно, питомец сразу отправится в теплую кровать к хозяину.

Скука

Если у вас сложились особые отношения с кошкой, неудивительно, что она хочет проводить с вами как можно больше времени, включая сон.

Беспокойство

Если ваша кошка не относится к смелым особям, она будет искать защиты во время сна. Вы кажетесь ей надежным защитником, который сможет прийти на помощь в случае необходимости.