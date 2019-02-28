Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому

Три депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) написали заявления о выходе из партии. Символичен отказ Мустафы Найема — зачинателя "революции достоинства". По мнению эксперта Олега Соскина — предатели "побежали с тонущего корабля".

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это — формальность", — написал Найем в Facebook. "Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", — подвел итог депутат.

"Считаю, что мандат — это не билет раба" -, написала в той же социальной сети Светлана Залищук. " За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде и другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем спущены на тормозах", — написала политик на своей странице в Facebook.

Также заявление о выходе из парламентской фракции БПП сообщил народный депутат Сергей Лещенко. Заметим, что Лещенко вместе с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским 26 февраля посетил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович.

"Было достигнуто полное взаимопонимание по всем вопросам. Все будет, Украина!", — говорится в сообщении на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

Нынешний созыв Верховной рады в этом году завершает свою работу, в сентябре предстоят очередные выборы. В условиях несомненного лидерства Владимира Зеленского в президентской гонке, закономерен вопрос: "Крысы побежали с тонущего корабля?".

Как сказал "Правде.Ру" украинский политик, экономист и политолог Олег Соскин, Найем — это фигура, за которой стоят определенные силы. Видимо, они уже просчитали, что для сохранения этого очень важного в украинской политической жизни субъекта, нужно, чтобы он покинул этот корабль с пробоинами под названием "Блок Петра Порошенко", отметил эксперт. По его мнению за этими депутатами последуют и мажоритарники, " примкнувшие к БПП для зарабатывания денег".

"Все понимают, что у Порошенко происходит распад личности, поэтому рядом с ним уже нельзя находиться. Зеленский — это первая кандидатура на президента — продолжил Олег Соскин, и не потому, что Зеленский такой удачный гений, талант, просто его "подняла волна". Тимошенко, по словам эксперта - никому неинтересна, "это все уже отработанное", поэтому 40-летнего Зеленского "классно несет".

"По-любому, это хорошо, потому что он сломает эту всю правящую прослойку, которая за 26 лет просто стухла. Даже если у него не получится построить — ничего, надо эту прослойку бесусловно разбить, выкинуть, и тогда что-то новое строить", — подвел итог Олег Соскин.

Владимир Зеленский является соучредителем и руководителем пародийной студии "Квартал 95". В последние годы он прославился главной ролью в популярном комедийном сериале "Слуга нации", продюсером которого он является. Зеленский сыграл в нем обычного учителя истории, который случайно (из-за честности) стал президентом Украины.

Премьера третьего сезона этого сериала была объявлена ​​в конце марта. Сценарий следующий: действия героя Зеленского блокируют коррумпированный парламент, и после фальсифицированных выборов он отстранен от власти.

Президентские выборы, состоятся в Украине 31 марта.

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