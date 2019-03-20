Генпрокурор Украины рассказал о "списке неприкасаемых" от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке "привилегированных" людей, который передала ему Мари Йованович. По словам Луценко, посол США в Украине указала ему на лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.
"К большому сожалению первая встреча с Мари Йованович прошла очень странно. Из ее рук я получил список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие. Я пояснил ей, что это неприемлемо, поскольку в нашей стране никто не имеет права указывать генеральному прокурору кого нужно судить, а кого нет", — рассказал Луценко в эфире телеканала Hill. TV.
Также Луценко добавил, что Генпрокуратура Украины не получила обещанных четыре миллиона долларов, которые посольство США должно было перевести ведомству в качестве поддержки.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала еще одно "разоблачение" коррупции Генпрокурора Украины Юрия Луценко. Недавно он рассказал о денежных махинациях в украинском государственном концерне "Укроборонпром".
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