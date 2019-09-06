Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Сборная России по футболу показала комплект формы, в котором сыграет в матче против Шотландии. Игра отборочного турнира Евро-2020 состоится сегодня в Глазго. Стартовый свисток на стадионе "Хэмпден Парк" прозвучит в 21.45.

Россияне сыграют в белом комплекте формы, вратарь выйдет в желтом свитере.

Напомним, после 4 матчей подопечные Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, имея в активе 9 очков. У шотландцев в копилке 6 очков и четвертое место.

Фото: twitter.com

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