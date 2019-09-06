Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня их прошение удовлетворил суд в Белгородской области. Спортсмены выйдут на свободу 17 сентября.
"Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!" - написал Кадыров в Telegram.
Приговор по делу о драках и хулиганстве в Москве был вынесен 8 мая Пресненским судом столицы. Нападающему "Зенита" Кокорину суд назначил полтора года колонии общего режима, полузащитнику "Краснодара" Мамаеву - год и пять месяцев. Кирилл Кокорин получил полтора года лишения свободы, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - такой же срок, как и Мамаев.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.