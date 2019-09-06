Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву после УДО

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня их прошение удовлетворил суд в Белгородской области. Спортсмены выйдут на свободу 17 сентября.

"Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!" - написал Кадыров в Telegram.

Приговор по делу о драках и хулиганстве в Москве был вынесен 8 мая Пресненским судом столицы. Нападающему "Зенита" Кокорину суд назначил полтора года колонии общего режима, полузащитнику "Краснодара" Мамаеву - год и пять месяцев. Кирилл Кокорин получил полтора года лишения свободы, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - такой же срок, как и Мамаев.

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