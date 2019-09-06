Лукашенко: Белоруссия может провести Олимпиаду с Украиной или Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. Ранее МОК принял поправки в регламент, некоторые дисциплины теперь можно проводить в другой стране.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - цитирует Belta Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, объекты под Олимпийские игры готовы.

"Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Белоруссии - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заявил Лукашенко.

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