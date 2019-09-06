Лукашенко: Белоруссия может провести Олимпиаду с Украиной или Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. Ранее МОК принял поправки в регламент, некоторые дисциплины теперь можно проводить в другой стране.
"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - цитирует Belta Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, объекты под Олимпийские игры готовы.
"Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Белоруссии - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заявил Лукашенко.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.