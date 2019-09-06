РПЛ: Кокорин и Мамаев могут быть заявлены на чемпионат России

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть внесены в заявку "Зенита" и "Краснодара" во внерегистрационный период. Решение может быть принято комитетом по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС). Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

Сегодня суд в Белгородской области удовлетворил прошение Кокорина и Мамаева об УДО. Решение вступит в силу 17 сентября, тогда футболисты покинут колонию.

Кокорин связан контрактом с "Зенитом". В питреском клубе ждут игрока. "Краснодар" отказался от Мамаева спустя месяц после его задержания в 2018 году, но контракт с футболистом пока не расторгнут.

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