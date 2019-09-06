Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть внесены в заявку "Зенита" и "Краснодара" во внерегистрационный период. Решение может быть принято комитетом по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС). Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.
Сегодня суд в Белгородской области удовлетворил прошение Кокорина и Мамаева об УДО. Решение вступит в силу 17 сентября, тогда футболисты покинут колонию.
Кокорин связан контрактом с "Зенитом". В питреском клубе ждут игрока. "Краснодар" отказался от Мамаева спустя месяц после его задержания в 2018 году, но контракт с футболистом пока не расторгнут.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.