Россия проиграла Польше и вылетела с Кубка мира

Сборная России проиграла Польше в матче второго группового этапа Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 79:74. Самым результативным игроком стал россиянин Михаил Кулагин, набравший 21 очко. В составе поляков лучшим стал Адам Вачински, который заработал 18 очков.

Сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Команда набрала 6 очков и в любом случае не сможет занять место выше третьего в своей группе. В последнем матче россияне сыграют с Венесуэлой. Игра состоится 8 сентября.

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