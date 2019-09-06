Сборная России проиграла Польше в матче второго группового этапа Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 79:74. Самым результативным игроком стал россиянин Михаил Кулагин, набравший 21 очко. В составе поляков лучшим стал Адам Вачински, который заработал 18 очков.
Сборная России потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Команда набрала 6 очков и в любом случае не сможет занять место выше третьего в своей группе. В последнем матче россияне сыграют с Венесуэлой. Игра состоится 8 сентября.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.