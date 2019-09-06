Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари". Вторым и третьим стали гонщики "Макларена" Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

Квят занимает восьмое место в чемпионате пилотов этого сезона. На его счету 33 очка.

"Формула-1". Гран-при Италии. Первая свободная практика

Шарль Леклер ("Феррари") — 1:27,905 Карлос Сайнс ("Макларен") +0,306 Ландо Норрис ("Макларен") +0,545 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,825 Алекс Албон ("Ред Булл") +1,120 Даниил Квят ("Торо Россо") +2.055

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