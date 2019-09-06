Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари". Вторым и третьим стали гонщики "Макларена" Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
Квят занимает восьмое место в чемпионате пилотов этого сезона. На его счету 33 очка.
"Формула-1". Гран-при Италии. Первая свободная практика
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.