Капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце каждого из сезонов. Такое условие установлено в контракте футболиста с каталонцами, сообщает El Pais.
Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня каждого года. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" - Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.
В этом сезоне Месси не провел ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
Месси провел в "Барселоне" всю свою карьеру. На его счету 687 матчей и 603 гола за клуб.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.