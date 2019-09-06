Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" в конце каждого сезона

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце каждого из сезонов. Такое условие установлено в контракте футболиста с каталонцами, сообщает El Pais.

Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня каждого года. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" - Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

В этом сезоне Месси не провел ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Месси провел в "Барселоне" всю свою карьеру. На его счету 687 матчей и 603 гола за клуб.

Читайте также:

Кокорин и Мамаев выйдут из тюрьмы 17 сентября

Определились участницы финала US Open

Мама Кокориных прокомментировала освобождение сыновей