Легкоателтка Семеня решила стать футболисткой

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня станет футболисткой. Легкоатлетка будет тренироваться с командой JVW из ЮАР. Подробности контракта не разглашаются, но известно, что клуб собирается заявить спортсменку в регистрационный период.

Отметим, Семеня страдает гиперандрогенизмом - повышенным содержанием тестостерона. С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Позднее суд отменил данное решение, из-за чего легкоатлетка не сможет выступить на ЧМ-2019.

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