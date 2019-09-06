Легкоателтка Семеня решила стать футболисткой

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня станет футболисткой. Легкоатлетка будет тренироваться с командой JVW из ЮАР. Подробности контракта не разглашаются, но известно, что клуб собирается заявить спортсменку в регистрационный период.
Отметим, Семеня страдает гиперандрогенизмом - повышенным содержанием тестостерона. С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.
Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Позднее суд отменил данное решение, из-за чего легкоатлетка не сможет выступить на ЧМ-2019.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.