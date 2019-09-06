Сборная Сомали одержала первую победу в отборочных матчах

Сборная Сомали по футболу обыграла команду Зимбабве в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 1:0. Ответная игра состоится 8 сентября.
Сомалийцы впервые в истории победили в матче отборочного турнира. Ранее африканцы участвовали в квалификации чемпионата мира 1982, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.
Также сборная Сомали смогла прервать серию из 19 поражений подряд и 26 игр без побед (1 ничья, 25 поражений). В рейтинге ФИФА Сомали занимает 202-е место из 211 команд.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.