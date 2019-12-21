Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион.



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, продолжите, пожалуйста, рассказ о том, что нас ждет в 2020 году? Следующий знак Зодиака — Лев…

— Для Львов наступающий год будет очень сильно меняющим атмосферу, потому что со второй половины 2020-го возникает много воздушной стихии, которая привносит в их жизнь ветер перемен, связанный с главными, ключевыми, любимыми людьми. То есть в их жизни где-то с мая-июня случится прямо вихрь новых знакомств, в записной книжке появится много новых контактов. Если Львы одиноки, тогда с этими новыми знакомыми будет очень много флирта.

Если есть стабильные сложившиеся отношения, то возникнет тема поездок, путешествий с любимым человеком на весну 2020 года, она отчетливо меняет тренд. При этом есть такая особенность, что Львы перестают быть карьерно ориентированными. В 2021-2022 годах они будут жить, полностью посвятив свою жизнь любимому человеку и отношениям.

Поэтому в 2020-м они будут находиться буквально на грани того, чтобы прекратить свою карьеру. Потому что поймут, что главное, чем хотят заниматься, — это отношениями. И где-то в мае-июне они понемногу начинают разворот к этому сюжету, а потом — в 2021-м — уже полностью ему сдадутся, даже забросив какие-то свои рабочие процессы и становления себя как лидера.

— Дальше идет Дева…

— Для Дев на самом деле месяц от месяца в 2020 году очень сильно отличаются. Январь, особенно конец января, может быть достаточно романтичным. Февраль будет достаточно семейным. Но новое озарение, чем надо заниматься в жизни, начнет приходить ближе к июню. Вообще май-июнь, дадут Девам ощущение того, что они готовы выпорхнуть из какого-то засиженного пространства, где они уже все знают, где все уже поднадоело…

Они устали от этого. На это повлияет и затмение 21 июня… И вот это желание новых мест, новых пространств и, главное, новой работы, деятельности, чтобы выпорхнуть из какой-то привычной среды в новую работу, в новую социальную реализацию, — все это является частью программы мая-июня. Новые смыслы в работе появляются где-то с июня.

И далее начинаются развитие и рост, в ближайшие пару лет это идет все больше и больше по возрастанию. И еще такая интересная особенность для Дев: где-то с декабря для них включается очень интересный аспект. Это, конечно, через год будет, но все же. Аспект того, что они очень много начинают путешествовать с любимым человеком либо с детьми. И под этим лозунгом потом пройдет весь 2021 год.

— Весы…

— Для Весов начало года — это крупные денежные процессы, связанные с родителями и другими родственниками. Будет какая-то большая финансовая поддержка от них либо передача имущества, получение наследства. В любом случае достаточно серьезные вопросы, и это будет не сразу, а растяжимо во времени и пространстве. В принципе эти вопросы могли возникнуть уже в 2019 году. Тогда где-то к марту это может получить хорошее разрешение.

Очень много Весов ждет радости в мае-июне. Для многих знаков май-июнь станут месяцами, когда все собираются и куда-то ездят. И для Весов будет ощущение того, что они нашли не просто компанию, а прямо команду, группу друзей своей мечты, с которыми им очень легко, с которыми возникает невероятное вдохновение. И в течение мая-июня планета любви Венера управляет знаком Весов. Она находится максимально близко к Земле. И она максимально влияет на нас, буквально создает Весам ощущение того, что они постоянно в состоянии влюбленности, куда-то ездят, перемещаются. Май-июнь пройдут именно под этим лозунгом.

Очень интересная и неожиданная ситуация ждет Весы во второй половине года. С августа в жизнь Весов, может быть, даже со второй половины июля, включается очень яркая, но одновременно скандальная личность, которая, возможно, уже была в их жизни ранее в последние годы, но в августе она начинает играть огромную роль. Будет яркий и очень шумный, даже, возможно, скандальный роман на вторую половину 2020 года. И уже где-то с 9 по 19 августа они прямо полноценно окунутся в эту историю.

Это будет очень сильная и очень своеобразная личность. И сюжет растянется надолго — прямо на всю вторую половину года. Это про Весов, которые ищут свою вторую половину. Эти события могут стать ключевой историей и отношениями в жизни. Если говорить про Весов, которые сейчас находятся в отношениях, то и в их жизни с августа появится очень сильный человек, может быть, начальник либо какая-то ключевая персона, с которой они вынуждены будут постоянно взаимодействовать. И они будут решать с ней много вопросов всю вторую половину 2020 года.

— Следующий знак — Скорпион.

— Для Скорпионов первая большая финансовая группа партнеров — январь, февраль, март. К марту она созревает на большую финансовую задачу. И это будет одна из главных сделок, наверно, даже главная денежная история за последние два-три года. Для Скорпионов важен прогноз Павла Глобы, наш мир ждет в 2020 году какая-то большая крупная история.

— Глобальный катаклизм.

— Да, для Скорпионов это будет максимально ощутимо, повлияет на них, но не в плане катастрофы. Потому что ждите какой-то крупняк, большое событие именно финансового характера, связанного с жизнью крупной корпорации и вашим личным участием в ней на каких-то ключевых позициях. Это будет ближе к концу марта.

И другой момент: у Скорпионов очень сумасшедшее время с августа по декабрь, когда они будут в центре каких-то скандальных процессов. Там они хайпанут очень сильно, а с другой стороны, и прославятся, но слава эта будет очень неоднозначная, которая придет к ним в августе-сентябре и будет плотно сопровождать их до конца года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев