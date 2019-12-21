Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Гороскоп

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион.


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

2020 год: большая игра больших систем

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Астрология жива, пока людям нужно участие

Как работают астрология и астрологи

Главная заповедь астролога: обещать хорошее

Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию

Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак

— Павел, продолжите, пожалуйста, рассказ о том, что нас ждет в 2020 году? Следующий знак Зодиака — Лев…

— Для Львов наступающий год будет очень сильно меняющим атмосферу, потому что со второй половины 2020-го возникает много воздушной стихии, которая привносит в их жизнь ветер перемен, связанный с главными, ключевыми, любимыми людьми. То есть в их жизни где-то с мая-июня случится прямо вихрь новых знакомств, в записной книжке появится много новых контактов. Если Львы одиноки, тогда с этими новыми знакомыми будет очень много флирта.

Если есть стабильные сложившиеся отношения, то возникнет тема поездок, путешествий с любимым человеком на весну 2020 года, она отчетливо меняет тренд. При этом есть такая особенность, что Львы перестают быть карьерно ориентированными. В 2021-2022 годах они будут жить, полностью посвятив свою жизнь любимому человеку и отношениям.

Поэтому в 2020-м они будут находиться буквально на грани того, чтобы прекратить свою карьеру. Потому что поймут, что главное, чем хотят заниматься, — это отношениями. И где-то в мае-июне они понемногу начинают разворот к этому сюжету, а потом — в 2021-м — уже полностью ему сдадутся, даже забросив какие-то свои рабочие процессы и становления себя как лидера.

— Дальше идет Дева…

— Для Дев на самом деле месяц от месяца в 2020 году очень сильно отличаются. Январь, особенно конец января, может быть достаточно романтичным. Февраль будет достаточно семейным. Но новое озарение, чем надо заниматься в жизни, начнет приходить ближе к июню. Вообще май-июнь, дадут Девам ощущение того, что они готовы выпорхнуть из какого-то засиженного пространства, где они уже все знают, где все уже поднадоело…

Они устали от этого. На это повлияет и затмение 21 июня… И вот это желание новых мест, новых пространств и, главное, новой работы, деятельности, чтобы выпорхнуть из какой-то привычной среды в новую работу, в новую социальную реализацию, — все это является частью программы мая-июня. Новые смыслы в работе появляются где-то с июня.

И далее начинаются развитие и рост, в ближайшие пару лет это идет все больше и больше по возрастанию. И еще такая интересная особенность для Дев: где-то с декабря для них включается очень интересный аспект. Это, конечно, через год будет, но все же. Аспект того, что они очень много начинают путешествовать с любимым человеком либо с детьми. И под этим лозунгом потом пройдет весь 2021 год.

— Весы…

— Для Весов начало года — это крупные денежные процессы, связанные с родителями и другими родственниками. Будет какая-то большая финансовая поддержка от них либо передача имущества, получение наследства. В любом случае достаточно серьезные вопросы, и это будет не сразу, а растяжимо во времени и пространстве. В принципе эти вопросы могли возникнуть уже в 2019 году. Тогда где-то к марту это может получить хорошее разрешение.

Очень много Весов ждет радости в мае-июне. Для многих знаков май-июнь станут месяцами, когда все собираются и куда-то ездят. И для Весов будет ощущение того, что они нашли не просто компанию, а прямо команду, группу друзей своей мечты, с которыми им очень легко, с которыми возникает невероятное вдохновение. И в течение мая-июня планета любви Венера управляет знаком Весов. Она находится максимально близко к Земле. И она максимально влияет на нас, буквально создает Весам ощущение того, что они постоянно в состоянии влюбленности, куда-то ездят, перемещаются. Май-июнь пройдут именно под этим лозунгом.

Очень интересная и неожиданная ситуация ждет Весы во второй половине года. С августа в жизнь Весов, может быть, даже со второй половины июля, включается очень яркая, но одновременно скандальная личность, которая, возможно, уже была в их жизни ранее в последние годы, но в августе она начинает играть огромную роль. Будет яркий и очень шумный, даже, возможно, скандальный роман на вторую половину 2020 года. И уже где-то с 9 по 19 августа они прямо полноценно окунутся в эту историю.

Это будет очень сильная и очень своеобразная личность. И сюжет растянется надолго — прямо на всю вторую половину года. Это про Весов, которые ищут свою вторую половину. Эти события могут стать ключевой историей и отношениями в жизни. Если говорить про Весов, которые сейчас находятся в отношениях, то и в их жизни с августа появится очень сильный человек, может быть, начальник либо какая-то ключевая персона, с которой они вынуждены будут постоянно взаимодействовать. И они будут решать с ней много вопросов всю вторую половину 2020 года.

— Следующий знак — Скорпион.

— Для Скорпионов первая большая финансовая группа партнеров — январь, февраль, март. К марту она созревает на большую финансовую задачу. И это будет одна из главных сделок, наверно, даже главная денежная история за последние два-три года. Для Скорпионов важен прогноз Павла Глобы, наш мир ждет в 2020 году какая-то большая крупная история.

— Глобальный катаклизм.

— Да, для Скорпионов это будет максимально ощутимо, повлияет на них, но не в плане катастрофы. Потому что ждите какой-то крупняк, большое событие именно финансового характера, связанного с жизнью крупной корпорации и вашим личным участием в ней на каких-то ключевых позициях. Это будет ближе к концу марта.

И другой момент: у Скорпионов очень сумасшедшее время с августа по декабрь, когда они будут в центре каких-то скандальных процессов. Там они хайпанут очень сильно, а с другой стороны, и прославятся, но слава эта будет очень неоднозначная, которая придет к ним в августе-сентябре и будет плотно сопровождать их до конца года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы лев весы дева 2020 год гороскоп скорпион точка зрения астропрогноз павел чудинов знаки зодиака инна новикова экспертное мнение
Актуальная аналитика
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Силовые структуры
Великие восстания в Китае
Путешествия
Почему стоит выбрать спокойный отдых в Турции
Новости Все >
Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
WADA не предоставит СК базу данных Родченкова для экспертизы
На трех энергообъектах Сирии произошли теракты
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Оператор "Северного потока-2" ускорит строительство трубопровода
Последние материалы
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
Великие восстания в Китае
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
WADA не предоставит СК базу данных Родченкова для экспертизы
На трех энергообъектах Сирии произошли теракты
Почему стоит выбрать спокойный отдых в Турции
Лимфоретикулез доброкачественный: что такое и как лечить
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Соломон Соловьев Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
В секторе Газа проходят акции "Великий марш возвращения"
Россия и Украина окончательно договорились о транзите газа
Жену американского разведчика обвинили в смерти подростка в Англии
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Возможен ли скорый крах империи Гуцериевых?
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Американские СМИ показали, как США отвечают на "русскую угрозу" в Сирии
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ