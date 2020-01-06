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Автор Инна Новикова

Астролог о разном уровне предсказуемости и прописанности судеб

Гороскоп

Что воля, что неволя… Нет! Все всегда абсолютно по-разному. И многое можно изменить, надо только знать, когда и как. Вопрос в том, что сначала надо знать, как все это правильно рассчитать, какими методами… И насколько правильным будет результат. Но фатального ничего нет и быть не может. Также как и полной свободы. Поэтому все хорошо в меру, в разумных пределах.


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, что, по вашему мнению, можно изменить в судьбе, а что нельзя?

— У меня нет однозначного ответа, но какие-то ответы здесь напрашиваются. В первую очередь, есть разный уровень прописанности в судьбе, то есть конкретно для разных людей будет совершенно разный уровень свободы в жизни.

За этот фактор очень хорошо отвечает затмение, насколько близко человек родился к затмению. Например, рожденный плюс-минус на второй день от затмения Александр Македонский имеет очень сильную встроенность в судьбу мира, и он отойти ни на шаг не мог ни влево, ни вправо.

У таких людей очень точно прописана вся дорога. Это достаточно хорошо и четко отслеживается в астрологических картах, то есть можно сразу сказать, кто родился около затмения. Они не имеют такого большого фактора свободы.

А есть люди, которые в принципе сложно предсказуемы, потому что у них сильно проявлена планета хаоса Уран. Она у них может быть на асценденте либо в каком-то сильном положении. Для этих людей даже прогнозы очень сложно делать, потому что у них жизнь постоянно переворачивается и они даже как бы не существуют в последовательной реальности. У них потенциально существует и то, и другое, и третье.

Есть люди с очень серьезной линией, как колея, как железная дорога, с четким прописанным путем. И есть люди, которые, буквально, как кузнечики, то он здесь, то он там, а как это произошло, вообще не понятно, потому что даже нет никакой логической связи. Одно дело, если человек просто переехал из одного города в другой, а другие моменты бывает предсказать очень сложно, по крайней мере, астрологически.

Это все в разной мере касается и всех других методов. Есть гадание по ладоням, есть Таро, есть руны, есть много других инструментов. Они в принципе действуют разным образом, все в какой-то мере дают результаты. В чем-то они могут быть точнее и лучше, в другом — хуже.

В эзотерике есть такая концепция метального поля, эмоционального поля, физического пространства и т. д. Так вот, они вроде как все объединены в нас самих, то есть у каждого человека есть и то, и другое, и третье, и четвертое поле. Так или иначе они проявляются и оставляют след.

Но когда человек работает с Таро, он больше взаимодействует через эмоциональное поле. Когда человек работает с астрологией, то больше такая ментальная составляющая может быть проявлена. Суть в том, что из разных слоев можно извлечь информацию, как будет проходить жизнь человека, и увидеть какие-то ее особенности.

Просто порой методы гадания либо методы анализа судьбы могут иногда шокировать своей совершенной непропорциональностью и различием. К сожалению, часто встречаются такие горе-специалисты, которые просто вещают, что в голову взбрело. А в ситуации с астрологией нужно дотошно положение планет изучать, пристально смотреть и просчитывать, что с ними происходит, то есть это уже какая-то математическая история.

И тем не менее это разные способы добраться до какого-то ядра человека и понять, какая там программа. Сейчас есть и вполне новые научные методы в этом плане, смотрят, например, что там в ДНК у человека присутствует. Поэтому методов может быть много. Насчет фатальности я, честно говоря, не сторонник этой истории.

Да, я могу как астролог выделить наиболее фатальные события и менее фатальные, это есть, это бывает наглядно. Но я сам, по своему мышлению, по психологии восприятия, избегаю фатальности. Если взять за основу логику фатальности, то мне как астрологу нужно ставить фатальные диагнозы и давать фатальные прогнозы. А астрология — наука проб и ошибок, здесь нет стопроцентных ответов.

Здесь есть обстоятельства, которые сейчас у человека присутствуют, есть положения звезд, которые могут вытащить его в это событие, а могут в другое… Но уже от самого человека зависит, как к этому отнестись и что предпринять в ответ. Мне нужно прикинуть вероятность. Но это практически никогда не стопроцентная история.

Фатальные истории иногда действительно прослеживаются, но их примерно десятая часть. И даже они могут быть рядом с какими-то ключевыми развилками в жизни человека, то есть после них все равно можно что-то изменить. Но, опять же, это тоже не для всех людей…

Поэтому астрология — это очень многовариантная наука, которая дает больше возможностей увидеть, что из этого конструктора с планетами можно сделать. Она прежде всего обозначает какие-то базовые точки на уровне фатальности и благоприятное время для перемен.

Я практически никогда не говорю фатального, потому что даже если брать какие-то сложные фатальные вещи, есть такой элемент, как астромагия, когда можно проиграть ситуацию на каких-то других началах и изменить ее. Например, в истории случалось, что реального царя подменяли на какую-то другую персону, вместо него царствовал другой. И вся история государства шла по-другому.

Это реальная практика. Это тоже один из элементов астрологии и наглядный пример того, как это все работает. Даже совершенно фатальные истории можно поменять, просто надо знать как и делать это. Все в жизни можно как-то двигать и менять. Однозначно никогда нельзя сказать, что здесь прямо полная фатальность. Да, она есть, но тоже не до конца. Полной свободы тоже нет, но в какой-то разной мере и в разных проявлениях она возможна. Вот из этого и надо исходить в жизни.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы гадания фатализм прогнозы гороскопы астрология фатальность точка зрения инна новикова павел чудинов экспертное мнение
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Астролог о разном уровне предсказуемости и прописанности судеб
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