Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию

Что самое главное для астролога? Составить программу действий. Почему? Потому что предсказать чуть ли не любой дурак сможет. Надо знать, что и когда делать.



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Почему гороскопы обещают одним знакам успех, а другим — неудачи? Как конец света связан с рекламой? Что ждет нас в Новом году?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Астрология жива, пока людям нужно участие

Как работают астрология и астрологи

Главная заповедь астролога: обещать хорошее

Когда оправдан негативный прогноз

— Павел, вы сказали, что астролог должен настраивать человека на хорошее, чтобы сформировать позитивную программу. Конечно, хорошо, когда хорошо. Но что делать, если действительно какие-то сложности, опасности?…

— Надо учитывать, насколько это может помочь. Если идет указание на что-то очень плохое, допустим, смерть близкого родственника, то всегда стоит вопрос: говорить об этом или нет. Потому что в этом всегда есть элемент самовнушения.

Здесь многое зависит от того, как вы озвучите это человеку. Это должно озвучиваться так, чтобы человек это принял как руководство к действию, а не как страх, который он будет переживать. Это такие сложные моменты, больше морального качества.

— Может ли человек, который услышал такую новость, как-то помочь или изменить эту ситуацию?

— Главный конструктив астролога как раз и заключается в том, чтобы было возможно что-то сделать, а не в констатации факта. Почти никогда не бывает, чтобы было именно так и никак иначе. И в астрологии есть именно возможности видеть, когда ситуацию можно развернуть, в какой момент она может пойти по другому пути. В какой-то момент нужно проявить внимание к близкому, который может сильно заболеть.

Тогда человек может понять, в какой момент его нужно будет подержать за руку, чем можно помочь, чтобы у него не произошло чего-то совсем плохого. Астрология позволяет увидеть моменты, когда особенно нужно оказаться рядом с близкими. Именно в этом должна быть главная конструктивность астролога. Не в том, чтобы создать гороскоп, сформулировать диагноз, а в том, чтобы все-таки найти какие-то точки управления этим процессом.

На самом деле, мне кажется, это универсальный ответ касаемо любой деятельности. Ведь просто диагностировать проблему бессмысленно. Это только еще больше пессимизма нагоняет. Нужно еще увидеть, как и какими методами улучшить ситуацию. И астрология достаточно хорошо в этом смысле помогает.

Потому что видны даты, видны инструменты и слабые места, где и когда человек может сделать что-то неправильно, и, наоборот, сильные места: чем и как человек может вытянуть ситуацию. Важно, что астролог может просто по времени сказать, что вот в это время просто посидите дома, а вот момент, когда надо как раз выйти в свет и действовать, заявить о себе.

Не путайте хайп и гороскопы

— Весь интернет буквально завален всякими астрологическими клише, которые также для рекламы используются. Вот этим трем знакам повезет в декабре. На такие-то знаки будут сыпаться деньги. А вот эти умрут все сразу же. То есть, грубо говоря, половина всего человечества, родившаяся в первом полугодии, какое-то время будет во всем успешна и счастлива, а на другую половину посыпятся все несчастья. Как вы к этому относитесь?

— Это человеческая природа, это природа рекламы и хайпа. То есть это просто способ привлечь внимание.

— Но это правда или нет?

— Это такая же история, как-то, что в 2020 году будет очередной конец света. Мы все умрем, мы не доживем. То есть это способ вовлечь в игру. Это как ситуация с гадалками на улице. Они сначала должны тебя шокировать, чтобы зацепить. Когда ты уже включаешься, спрашиваешь или читаешь, пытаешься разобраться, изучаешь, то тогда уже ты в обороте. Но это все, опять же, про маркетинг и рекламу, это вовсе не про астрологию.

2020-й: знакам каких стихий и когда повезет

— Все-таки что-то в этом есть? Ведь новый — 2020-й — год впереди. Можете ли вы сказать, что будет, какие знаки должны затягивать пояса, а какие знаки могут кошельки раскрывать?

— Да, это можно сказать… Я сейчас, наверное, не так, как вы хотели, ответил. Жалко…

— Вы отвечайте, как вы считаете правильным, только правду говорите.

— Хорошо. Но смотрите, я могу сейчас для всех ответить тоже только в формате "вот три знака самых удачных, три самых неудачных".

— Говорите, как вы считаете нужным…

— Тогда отвечу про все знаки подряд. Но сначала сделаю небольшое вступление о том, что вообще 2020 год из себя представляет, как он выглядит. Первые три месяца будут максимально сильны земные знаки. Они максимально выиграют, особенно по деньгам. К концу марта у земных знаков есть очень хорошая денежная обстановка. И удача будет именно в деньгах.

Все, что касается дальнейшего периода — апрель, май, июнь, — это главная удача для воздушных знаков. В это время просто новый мир приходит, новая реальность начинает фактически раскрываться для воздушных знаков, которая дает силы и власти в их руки. Фактически все будет просто крутиться, развиваться вокруг воздуха.

Но потом включается очень яркий, буйный август, связанный с людьми огня. И тогда они фактически доминируют во всем пространстве до конца года. И вокруг них крутятся основные процессы. Это, наверное, главные моменты.

Водная стихия в принципе не особо выражена в какие-то периоды. Поэтому я расскажу о них уже применительно конкретно к каждому знаку.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев