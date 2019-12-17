Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию

Гороскоп

Что самое главное для астролога? Составить программу действий. Почему? Потому что предсказать чуть ли не любой дурак сможет. Надо знать, что и когда делать.


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Почему гороскопы обещают одним знакам успех, а другим — неудачи? Как конец света связан с рекламой? Что ждет нас в Новом году?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

2020 год: большая игра больших систем

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Астрология жива, пока людям нужно участие

Как работают астрология и астрологи

Главная заповедь астролога: обещать хорошее

Когда оправдан негативный прогноз

— Павел, вы сказали, что астролог должен настраивать человека на хорошее, чтобы сформировать позитивную программу. Конечно, хорошо, когда хорошо. Но что делать, если действительно какие-то сложности, опасности?…

— Надо учитывать, насколько это может помочь. Если идет указание на что-то очень плохое, допустим, смерть близкого родственника, то всегда стоит вопрос: говорить об этом или нет. Потому что в этом всегда есть элемент самовнушения.

Здесь многое зависит от того, как вы озвучите это человеку. Это должно озвучиваться так, чтобы человек это принял как руководство к действию, а не как страх, который он будет переживать. Это такие сложные моменты, больше морального качества.

— Может ли человек, который услышал такую новость, как-то помочь или изменить эту ситуацию?

— Главный конструктив астролога как раз и заключается в том, чтобы было возможно что-то сделать, а не в констатации факта. Почти никогда не бывает, чтобы было именно так и никак иначе. И в астрологии есть именно возможности видеть, когда ситуацию можно развернуть, в какой момент она может пойти по другому пути. В какой-то момент нужно проявить внимание к близкому, который может сильно заболеть.

Тогда человек может понять, в какой момент его нужно будет подержать за руку, чем можно помочь, чтобы у него не произошло чего-то совсем плохого. Астрология позволяет увидеть моменты, когда особенно нужно оказаться рядом с близкими. Именно в этом должна быть главная конструктивность астролога. Не в том, чтобы создать гороскоп, сформулировать диагноз, а в том, чтобы все-таки найти какие-то точки управления этим процессом.

На самом деле, мне кажется, это универсальный ответ касаемо любой деятельности. Ведь просто диагностировать проблему бессмысленно. Это только еще больше пессимизма нагоняет. Нужно еще увидеть, как и какими методами улучшить ситуацию. И астрология достаточно хорошо в этом смысле помогает.

Потому что видны даты, видны инструменты и слабые места, где и когда человек может сделать что-то неправильно, и, наоборот, сильные места: чем и как человек может вытянуть ситуацию. Важно, что астролог может просто по времени сказать, что вот в это время просто посидите дома, а вот момент, когда надо как раз выйти в свет и действовать, заявить о себе.

Не путайте хайп и гороскопы

— Весь интернет буквально завален всякими астрологическими клише, которые также для рекламы используются. Вот этим трем знакам повезет в декабре. На такие-то знаки будут сыпаться деньги. А вот эти умрут все сразу же. То есть, грубо говоря, половина всего человечества, родившаяся в первом полугодии, какое-то время будет во всем успешна и счастлива, а на другую половину посыпятся все несчастья. Как вы к этому относитесь?

— Это человеческая природа, это природа рекламы и хайпа. То есть это просто способ привлечь внимание.

— Но это правда или нет?

— Это такая же история, как-то, что в 2020 году будет очередной конец света. Мы все умрем, мы не доживем. То есть это способ вовлечь в игру. Это как ситуация с гадалками на улице. Они сначала должны тебя шокировать, чтобы зацепить. Когда ты уже включаешься, спрашиваешь или читаешь, пытаешься разобраться, изучаешь, то тогда уже ты в обороте. Но это все, опять же, про маркетинг и рекламу, это вовсе не про астрологию.

2020-й: знакам каких стихий и когда повезет

— Все-таки что-то в этом есть? Ведь новый — 2020-й — год впереди. Можете ли вы сказать, что будет, какие знаки должны затягивать пояса, а какие знаки могут кошельки раскрывать?

— Да, это можно сказать… Я сейчас, наверное, не так, как вы хотели, ответил. Жалко…

— Вы отвечайте, как вы считаете правильным, только правду говорите.

— Хорошо. Но смотрите, я могу сейчас для всех ответить тоже только в формате "вот три знака самых удачных, три самых неудачных".

— Говорите, как вы считаете нужным…

— Тогда отвечу про все знаки подряд. Но сначала сделаю небольшое вступление о том, что вообще 2020 год из себя представляет, как он выглядит. Первые три месяца будут максимально сильны земные знаки. Они максимально выиграют, особенно по деньгам. К концу марта у земных знаков есть очень хорошая денежная обстановка. И удача будет именно в деньгах.

Все, что касается дальнейшего периода — апрель, май, июнь, — это главная удача для воздушных знаков. В это время просто новый мир приходит, новая реальность начинает фактически раскрываться для воздушных знаков, которая дает силы и власти в их руки. Фактически все будет просто крутиться, развиваться вокруг воздуха.

Но потом включается очень яркий, буйный август, связанный с людьми огня. И тогда они фактически доминируют во всем пространстве до конца года. И вокруг них крутятся основные процессы. Это, наверное, главные моменты.

Водная стихия в принципе не особо выражена в какие-то периоды. Поэтому я расскажу о них уже применительно конкретно к каждому знаку.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы прогнозы гороскопы знаки воды знаки огня астрология знаки земли точка зрения знаки воздуха знаки зодиака инна новикова павел чудинов экспертное мнение
Актуальная аналитика
Театр. Новости театральной жизни
Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники
Формула небес
Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию
Энергетика
Экономику России нужно срочно переориентировать
Новости Все >
Президент Зимбабве исключил возможность использования доллара США
Абитуриент из Египта случайно выпил "Белизну" в Москве
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
США не собираются смягчать санкции в отношении Северной Кореи
Что символизировал сфинкс в Древнем Египте?
"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Снизить риск возникновения инсульта можно с помощью питания
На Алтае изъяли 20 тонн нефрита на сумму около 50 млн рублей
Голландец из "Спартака" назвал Россию "совершенно другим миром"
Грипп снижает риск заболеть простудой
Последние материалы
Президент Зимбабве исключил возможность использования доллара США
Абитуриент из Египта случайно выпил "Белизну" в Москве
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники
США не собираются смягчать санкции в отношении Северной Кореи
Что символизировал сфинкс в Древнем Египте?
"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию
Снизить риск возникновения инсульта можно с помощью питания
На Алтае изъяли 20 тонн нефрита на сумму около 50 млн рублей
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Россия
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на первый месяц наступающего года
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Жители России будут по-новому платить за горячую воду
Пенсионный фонд пообещал гражданам России двойные пенсии
Раскрыта тайна истуканов-моаи с острова Пасхи
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
В России создадут уникальную ракету-носитель
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Эндокринолог Потешкин назвал болезни, предшествующие развитию диабета
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Соловьев - украинцу Гордону: Мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Тарасову требуют отстранить от фигурного катания
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ